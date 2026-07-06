Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ 'επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ 'επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

Από τον Νοέμβριο του 2022, όταν είχε αποκαλυφθεί το όνομα του Αντώνη Σαμαρά ως θύματος του κακόβουλου λογισμικού Predator, ο πρώην πρωθυπουργός ουδέποτε είχε επιβεβαιώσει ρητά τη στοχοποίησή του. «Δεν θέλω να πιστέψω ότι η κυβέρνηση υπέκλεπτε τηλεφωνικές συνομιλίες», είχε αρκεστεί να πει από το βήμα του Παλλάς. Από την εποχή του «Παλλάς», ωστόσο, έχουν μεσολαβήσει πολλά, με δύο βασικά ορόσημα: τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού από τη ΝΔ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την πρωτόδικη καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων, με την ταυτόχρονη νέα έρευνα της υπόθεσης από μηδενική βάση και για το κακούργημα της κατασκοπείας.

Τα μολυσμένα SMS

Τον τρόπο με τον οποίο επιμολύνθηκε το κινητό του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και το περιεχόμενο των κακόβουλων μηνυμάτων που περιείχαν το Predator, αποκάλυψε, μετά την ομιλία του στη Βουλή, ο δικηγόρος των θυμάτων του κακόβουλου λογισμικού, Ζαχαρίας Κεσσές.

«Ο Αντώνης Σαμαράς έπεσε θύμα του παράνομου κατασκοπευτικού Predator στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2021. Το ένα μήνυμα έγραφε “Αντώνη μου να βγεις μπροστά να μιλήσεις. Σε τέτοιες καταστάσεις χρειάζονται ηγέτες”, ενώ το άλλο ανέφερε “Πρόεδρε, σύντομα θα αρχίσουν να τρέμουν με τις αποκαλύψεις”», σημείωσε χαρακτηριστικά στο X ο κ. Κεσσές και συνέχισε: «Το περιεχόμενο των μηνυμάτων, με έναν κωμικοτραγικό τρόπο, παραμένει έως και τώρα επίκαιρο. Ας σπάσει πρώτος το θεσμικό απόστημα των πολιτικών προσώπων και ας παρουσιαστεί αυτοβούλως στην Εισαγγελία, καταθέτοντας μήνυση και ζητώντας την ποινική δίωξη όσων τον παγίδευσαν. Οτιδήποτε άλλο θα είναι υποκρισία και υπεκφυγή».