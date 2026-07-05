Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράς.

Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αντώνης Σαμαράς συνομιλεί με τον στενό του συνεργάτη και διευθυντή του γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας για θέματα επικαιρότητας, Νίκο Τσιούτσια, κάνοντας αναφορά σε δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη σχετικά με την αρχηγία του κόμματος που εκείνη έχασε πριν 17 χρόνια, ενώ παράλληλα σχολιάζουν τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις και τη διαγραφή του από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράς: «Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από εμένα; 17 χρόνια αλλά δεν έχει συνέλθει ακόμα».

{https://www.tiktok.com/@realantonissamaras/video/7658939331217771798}

Την ίδια ώρα, ο Αντώνης Σαμαράς σχολιάζει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, λέγοντας ότι: «Εγώ τους έλεγα να κάνουν κάποια πράγματα και εκείνοι έκαναν τα αντίθετα. Γι΄αυτό και από το 40% έφτασαν στο 20%. Ξαφνικά, εγώ είμαι αυτός που φταίω;».

{https://www.tiktok.com/@realantonissamaras/video/7658941111146171670}