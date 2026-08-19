Το παζλ των τελευταίων στιγμών της μοιραίας πτήσης επιχειρούν να συνθέσουν οι αρμόδιες αρχές.

Νέα δεδομένα εξετάζουν οι αρχές για τα αίτια της τραγωδίας στη Σίφνο, όπου συνετρίβη ελικόπτερο τύπου Bell 206, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 53χρονος χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, ηλικίας 31 και 30 ετών.

Το παζλ των τελευταίων στιγμών της μοιραίας πτήσης επιχειρούν να συνθέσουν οι αρμόδιες αρχές, αξιοποιώντας τόσο τις μαρτυρίες αυτοπτών όσο και ένα νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο έχει καταγραφεί η πορεία του ελικοπτέρου λίγο πριν από τη συντριβή.

Στο οπτικό υλικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Bell 206 φαίνεται αρχικά να κινείται κανονικά, προσεγγίζοντας το ελικοδρόμιο. Ξαφνικά, όμως, χάνει ύψος και αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα γύρω από τον άξονά του. Η περιστροφή διαρκεί για λίγα δευτερόλεπτα, προτού το ελικόπτερο καταπέσει στο έδαφος και ακολουθήσει έκρηξη, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί πυκνός μαύρος καπνός.

Η μαρτυρία από το ελικοδρόμιο

Σημαντική θεωρείται και η κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και ανέμενε την προσγείωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε την απότομη απώλεια ύψους και την ανεξέλεγκτη περιστροφή του ελικοπτέρου, ενώ φέρεται να έκανε λόγο και για πιθανό πρόβλημα στον έλικα.

Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής, κοντά στην οποία υπάρχουν περίπου 50 κατοικίες, ανέφεραν ότι λίγο πριν από την πτώση αντιλήφθηκαν έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο ήχος του κινητήρα ή των ελίκων φέρεται να μεταβλήθηκε λίγο πριν από τη συντριβή, στοιχείο που επίσης εξετάζεται από τις αρχές.

Στο μικροσκόπιο πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο βλάβης στο ουραίο στροφείο του Bell 206.

Μια τέτοια δυσλειτουργία θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου της κατεύθυνσης και να προκαλέσει την ανεξέλεγκτη περιστροφή που καταγράφεται στο βίντεο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dks93acmc1dd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια της συντριβής. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η λεπτομερής εξέταση των συντριμμιών του ελικοπτέρου, τα οποία παραμένουν στο σημείο της τραγωδίας.

Κλιμάκια των αρμόδιων αρχών και εμπειρογνώμονες εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης και να δώσουν απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα: τι προκάλεσε την απότομη απώλεια ελέγχου και τη μοιραία πτώση του ελικοπτέρου.