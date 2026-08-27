Το ελικόπτερο επιχειρούσε στη φωτιά στο όρος Τύμφη.

Αποκολλήθηκε κάδος πυροσβεστικού ελικοπτέρου, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά που ξέσπασε κοντά στην Κόνιτσα.

Μετά την αποκόλληση του κάδου, το ελικόπτερο προσγειώθηκε προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος, ανέφεραν από το γραφείο Τύπου της Πυροσβεστικής. Ο χειριστής του ελικοπτέρου αντιλήφθηκε βλάβη κατά τη λήψη νερού. Έτσι, το ελικόπτερο καθηλώθηκε στον Αωό ποταμό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματός του είναι ασφαλή.

Το ελικόπτερο επιχειρούσε στη δασική φωτιά που ξέσπασε στο όρος Τύμφη, ανατολικά της τοπικής κοινότητας Καλλιθέα, κοντά στην Κόνιτσα. Εκτιμάται ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από κεραυνό, ενώ καίει σε απόκρημνο σημείο, σε υψόμετρο 1.200 μέτρων. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρεί μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος με επτά πυροσβέστες.