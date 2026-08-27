Αυξήθηκαν οι επίγειες δυνάμεις στην φωτιά – Τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη στις ρίψεις, ενώ εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα.

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι της Χίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 35 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και εθελοντές.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 11 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και σημαντικές εναέριες δυνάμεις, με δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού, συμβάλλοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το πύρινο μέτωπο εντοπίζεται σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι, στα βόρεια της Χίου, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkzlotmeensx?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://www.facebook.com/watch/?v=1090300153446767}

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2092894137565474860}

Μήνυμα «112» για ετοιμότητα των κατοίκων

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους για τη δασική πυρκαγιά με την Πολιτική Προστασία να καλεί όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Στην ειδοποίηση αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βίκι της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

{https://x.com/112Greece/status/209290043399591}

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 11:15, ενώ άμεσα ξεκίνησε η κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει και ο Δήμος Χίου, ο οποίος κινητοποιήθηκε προκειμένου να διαθέσει υδροφόρες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Σύμφωνα με τον politischios.gr μέχρι στιγμής η φωτιά δεν απειλεί κάποιον οικισμό ή υποδομές, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στην περιοχή. Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εποπτεία της εξέλιξης του μετώπου και των επιχειρήσεων. Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη για τη Χίο, καθώς το νησί βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Για τον σκοπό αυτό κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου, το οποίο θα εξετάσει τα στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1065387516407893}

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - 40 πυροσβέστες στο μέτωπο

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βίκι της Χίου, καθώς, σύμφωνα με τη νεότερη άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο μέτωπο βρίσκονται πλέον 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.