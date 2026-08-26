Η ψυχολογία λέει ότι οι άνθρωποι που γίνονται πιο σοβαροί και επιφυλακτικοί στη δεκαετία των 60 και των 70 δεν χάνουν τη χαρά τους· είναι συχνά εκείνοι που πέρασαν σαράντα χρόνια να δείχνουν χαρούμενοι κατά παραγγελία, και αποφάσισαν ήσυχα ότι η χαρά, στο εξής, θα έρχεται με τους δικούς της όρους.

Σε ένα γεύμα γενεθλίων πριν από λίγο καιρό, ο Daniel Moran παρατήρησε έναν άνδρα στα εβδομήντα του να παραμένει στον χώρο χωρίς να κάνει ούτε μία φορά αυτό που όλοι περίμεναν από αυτόν. Κανένα βροντερό γέλιο στην πρόποση. Κανένα χέρι στον ώμο. Έγνεφε, έτρωγε, και κάποια στιγμή ρώτησε ένα εγγόνι μια συγκεκριμένη ερώτηση για το σχολείο και άκουσε πραγματικά ολόκληρη την απάντηση.

Στον δρόμο της επιστροφής, η κόρη του του είπε πως πίστευε πως είχε κατάθλιψη. Ο ίδιος, ωστόσο, διαφώνησε εντελώς: Επρόκειτο απλά για έναν άνθρωπο που έχει αποφασίσει να σταματήσει να περνάει από οντισιόν. Επί σαράντα χρόνια το είχε κάνει επανειλημμένα.

Υπάρχει μια φράση για αυτό που κάνουμε οι περισσότεροι από εμάς στη δουλειά. Η κοινωνιολόγος Arlie Hochschild το έχει ονομάσει συναισθηματική εργασία (emotional labour), και η εκδοχή που κοστίζει περισσότερο είναι η «επιφανειακή υποκριτική» (surface acting), που σημαίνει απλώς να προσποιείσαι ένα συναίσθημα που δεν έχεις.

Διερευνώντας το τίμημα αυτής της προσποίησης, οι ειδικοί ανακάλυψαν πως συνδέεται σταθερά με τη συναισθηματική εξάντληση. Δεν μιλάμε για λύπη ή στεναχώρια, αλλά για εξάντληση. Πρόκειται για εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Τώρα κάντε τους υπολογισμούς: επί σαράντα χρόνια κάνεις πως χαίρεσαι που βλέπεις ανθρώπους, γελάς με το αστείο του αφεντικού, δείχνεις ενθουσιασμό στην πόρτα του σχολείου, προσαρμόζεις το πρόσωπό σου ώστε να δείχνει ενδιαφέρον, ενώ κάποιος σου εξηγεί κάτι που δεν σε ενδιαφέρει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά αυτό σταματά. Το κοινό διαλύεται και μαζί του οι κανόνες. Αυτό που απομένει είναι κάποιος χωρίς καμία επαγγελματική υποχρέωση. Από έξω, μοιάζει σαν να σβήνει ένα φως. Από μέσα, μοιάζει περισσότερο με το να βγάζεις ένα κοστούμι που φοράς από την πρώτη μέρα στη δουλειά.

Η χαρά δεν μικραίνει, απλώς χαμηλώνει ένταση

Εδώ βρίσκεται το σημείο που άλλαξε εντελώς την οπτική του. Οι ψυχολόγοι χωρίζουν τα θετικά συναισθήματα σε δύο κατηγορίες: σε αυτά της υψηλής διέγερσης, όπως ο ενθουσιασμός και η υπερηφάνεια, και σε εκείνα της χαμηλής διέγερσης, όπως η ηρεμία και η πληρότητα. Και τα δύο προσφέρουν ικανοποίηση· απλώς εκπέμπουν σε διαφορετική ένταση.

Όταν ερευνητές ρώτησαν ενηλίκους από 18 έως 93 ετών πώς θα ήθελαν ιδανικά να νιώθουν - και στη συνέχεια επικοινωνούσαν μαζί τους τακτικά μέσα στη βδομάδα για να καταγράψουν πώς ένιωθαν πραγματικά - διαπιστώθηκε ένα ξεκάθαρο μοτίβο. Οι νεότεροι επιζητούσαν εξίσου και τα δύο είδη συναισθημάτων. Οι μεγαλύτεροι, όμως, αναζητούσαν όλο και περισσότερο την ηρεμία - και την κατακτούσαν συχνότερα από τους νέους.

Σταθείτε λίγο σε αυτό το δεύτερο σκέλος: ένας πιο «χαμηλός» στόχος που επιτυγχάνεται συχνότερα. Μπορείτε να το παρομοιάσετε με μια μικρότερη λίστα επιθυμιών με πολύ υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας.

Έτσι, ο εβδομηντάχρονος που δεν ζητωκραυγάζει στο πάρτι-έκπληξη δεν σημαίνει ότι δεν το απολαμβάνει. Το απολαμβάνει απλώς σε μια συχνότητα στην οποία εσείς δεν είστε συντονισμένοι.

Η μικρότερη λίστα επαφών είναι συνειδητή επιλογή

Η ίδια λογική εξηγεί και τη συρρίκνωση του κοινωνικού κύκλου, την οποία οι οικογένειες συχνά εκλαμβάνουν ως απομόνωση.

Η Laura Carstensen από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ θεμελίωσε μια ολόκληρη θεωρία πάνω σε αυτό. Κινητήριος δύναμή της είναι η αντίληψη του χρόνου - δηλαδή το πόσος χρόνος νιώθεις ότι σου απομένει, ανεξάρτητα από τα χρόνια που έχεις ήδη στην πλάτη σου. Όταν ο ορίζοντας φαντάζει ατελείωτος, επενδύεις σε αγνώστους, σε δικτύωση, σε πιθανές ευκαιρίες, στις ωφέλιμες γνωριμίες. Όταν όμως συνειδητοποιείς ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, σταματάς να επενδύεις στα «ίσως» και αφοσιώνεσαι ολοκληρωτικά στους ανθρώπους που σου προσφέρουν ουσιαστική συναισθηματική ανταμοιβή.

Αυτό το «κλάδεμα» γίνεται εσκεμμένα και φέρνει αποτελέσματα. Έρευνες που παρακολουθούν την καθημερινή συναισθηματική ζωή των ανθρώπων δείχνουν ότι ένας στενότερος κοινωνικός κύκλος συνοδεύεται από καλύτερη καθημερινή διάθεση, όχι χειρότερη. Λιγότεροι άνθρωποι, μεγαλύτερη συναισθηματική πληρότητα.

Γιατί ένα ανέκφραστο πρόσωπο μπορεί απλώς να μας παραπλανά

Συνήθως διαβάζουμε τα πρόσωπα σαν πίνακες αποτελεσμάτων: μια έντονη έκφραση υποδηλώνει έντονο συναίσθημα, ενώ ένα ανέκφραστο πρόσωπο θεωρείται σημάδι συναισθηματικού κενού. Αυτό όμως είναι λάθος κριτήριο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο συναισθηματικός έλεγχος είναι από τα λίγα πράγματα που διατηρούνται ή και βελτιώνονται με την ηλικία, την ώρα που άλλοι νοητικοί μηχανισμοί αποδυναμώνονται. Ένας άνθρωπος που μπορεί να ρυθμίσει καλύτερα τα συναισθήματά του, εξ ορισμού αφήνει λιγότερα να «φανούν» στο πρόσωπό του.

Έτσι προκύπτει το σφάλμα ερμηνείας: το άτομο με τον μεγαλύτερο αυτοέλεγχο δίνει την εντύπωση ότι δεν νιώθει απολύτως τίποτα.

Πότε πρόκειται για κάτι διαφορετικό

Αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν περιπτώσεις που η σιωπή κρύβει κάτι βαθύτερο. Η ειδοποιός διαφορά έγκειται στην κατεύθυνση και όχι την ένταση.

Η επιλεκτική σιωπή έχει στόχο: Μπορεί κάποιος να αρνείται μια πρόσκληση σε μπάρμπεκιου, αλλά να εξακολουθεί να τηλεφωνεί στον αδελφό του κάθε Κυριακή. Μπορεί να εγκατέλειψε τις επιφανειακές συζητήσεις, αλλά τα μάτια του λάμπουν όταν μιλάει για τους αγώνες ποδοσφαίρου του εγγονού του. Υπάρχει μια λογική και δομή σε αυτά που επιλέγει να κρατήσει.

Η κατάθληψη δεν λειτουργεί έτσι. Σαρώνει τα πάντα, ακόμα και τα ευχάριστα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που ο ίδιος έχει επιλέξει. Αν σε αυτά προστεθούν ο διαταραγμένος ύπνος, οι αλλαγές στην όρεξη και η απώλεια ενδιαφέροντος για πράγματα που αγαπούσε ειλικρινά μέχρι πέρυσι, τότε αυτός ο συνδυασμός απαιτεί συζήτηση και επίσκεψη σε γιατρό, όχι απλή επανερμηνεία.

Πώς να σταθείτε δίπλα σε έναν ήσυχο άνθρωπο

Σταματήστε να «υποκρίνεστε» μπροστά του: Το να προσθέτετε τεχνητή ένταση αυξάνει απλώς το συναισθηματικό κόστος της αλληλεπίδρασης.

Προτιμήστε τις τετ-α-τετ συναντήσεις: Οι μεγάλες ομάδες είναι το περιβάλλον όπου αναβιώνουν οι παλιοί κοινωνικοί κανόνες.

Κάντε συγκεκριμένες ερωτήσεις: Το τυπικό «πώς είσαι;» προκαλεί τη συνηθισμένη, επιφανειακή απάντηση. Ρωτήστε για το βιβλίο που διάβαζε ή για τον γείτονα με το παράξενο σκυλί.

Προσφέρετε συντροφικότητα χαμηλής έντασης: Μια βόλτα με το αυτοκίνητο, ένας περίπατος, ή απλώς η παράλληλη παραμονή στο ίδιο δωμάτιο.

Όσο για εκείνον τον άνδρα στο γεύμα γενεθλίων: Η κόρη του τον πήγε για καφέ έναν μήνα αργότερα, μόνο οι δυο τους, χωρίς καμία ιδιαίτερη αφορμή. Μιλούσε ασταμάτητα για ενενήντα λεπτά. Δεν είχε χάσει τη χαρά του. Απλώς είχε σταματήσει να τη σπαταλά σε ένα δωμάτιο που δεν τη ζήτησε ποτέ.

Πηγή: siliconcanals.com