Η συναισθηματική ακεραιότητα είναι η ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει, να αποδέχεται και να εκφράζει τα πραγματικά του συναισθήματα με ειλικρίνεια, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την ευθύνη για τον αντίκτυπο που έχουν οι πράξεις και τα λόγια του στους άλλους.

Η ακεραιότητα είναι μία από εκείνες τις αρετές που είναι λίγο δύσκολο να συλλάβει κανείς πλήρως. Είναι κάτι παραπάνω από απλή ειλικρίνεια και καλοσύνη· είναι το να μένεις πιστός σε μια ηθική πυξίδα, ακόμη κι όταν αυτό είναι δύσκολο.

Όταν οι άνθρωποι στερούνται ακεραιότητας, καταλήγουν να λένε και να κάνουν πράγματα που πληγώνουν τους άλλους. Το χειρότερο είναι ότι συχνά αποτυγχάνουν να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους και αρνούνται να δεχτούν την πραγματικότητα για το πώς κάνουν τους άλλους να νιώθουν.

Για τον λόγο αυτό, τα άτομα με χαμηλή συναισθηματική ακεραιότητα δυσκολεύονται να διατηρήσουν υγιείς σχέσεις, ενώ χρησιμοποιούν συχνά αυτές τις 10 φράσεις:

1. «Χωρίς παρεξήγηση, αλλά...»

Χρησιμοποιείται ως προκάλυμμα για τη διατύπωση ενός προσβλητικού ή σκληρού σχολίου. Ο ομιλητής προσποιείται ότι δεν θέλει να πληγώσει τον άλλον, αλλά στην πραγματικότητα αδιαφορεί για τον αντίκτυπο των λόγων του, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη στη σχέση.

2. «Πίστεψέ με» / «Εμπιστεύσου με»

Ενώ η εμπιστοσύνη κερδίζεται οργανικά μέσα από τη συμπεριφορά, τα άτομα με χαμηλή ακεραιότητα χρησιμοποιούν αυτή τη φράση για να πείσουν ή να παραβιάσουν τα όρια του άλλου, χωρίς να έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους.

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3. «Μην το παίρνεις προσωπικά, αλλά...»

Μια προσπάθεια αποποίησης ευθυνών. Ο ομιλητής προσπαθεί εκ των προτέρων να αφοπλίσει τον συνομιλητή του, ώστε να μην θεωρηθεί υπεύθυνος για τη δυσαρέσκεια ή τον πόνο που πρόκειται να προκαλέσει.

4. «Εγώ μια κουβέντα είπα!»

Πρόκειται για μια έντονα αμυντική συμπεριφορά. Αντί για αναγνώριση του λάθους ή εκφραση συγγνώμης, ο χειριστικός ομιλητής μεταθέτει το φταίξιμο στον άλλον, κατηγορώντας τον για τον τρόπο που αντέδρασε.

5. «Είμαι καλά»

Όταν χρησιμοποιείται από άτομα με χαμηλή συναισθηματική ακεραιότητα, λειτουργεί ως προσωπείο που κρύβει την πραγματική τους κατάσταση. Παράλληλα, καλλιεργεί παθητικο-επιθετικές τάσεις, καθώς περιμένουν από τους άλλους να «μαντέψουν» τι νιώθουν.

6. «Δεν πρόκειται να καταλάβεις»

Φράση που ακυρώνει την ικανότητα του συνομιλητή για ενσυναίσθηση. Υποδηλώνει μια αίσθηση ανωτερότητας ή μια βαθιά αποσύνδεση, αποκόπτοντας κάθε περιθώριο ουσιαστικού διαλόγου.

7. «Είσαι υπερβολικός/η»

Μορφή συναισθηματικής χειραγώγησης (gaslighting): Στοχεύει στην ακύρωση των συναισθημάτων του συνομιλητή και στην επιβολή ελέγχου, κάνοντάς τον να αμφισβητεί την ορθότητα της αντίδρασής του.

8. «Μην το παίρνεις προσωπικά»

Χρησιμοποιείται καταχρηστικά μετά από μια προσβλητική συμπεριφορά. Ο ομιλητής αρνείται να παραδεχτεί ότι οι αλληλεπιδράσεις στις σχέσεις είναι εκ φύσεως προσωπικές, κατηγορώντας τον άλλον για «υπερβολική ευαισθησία».

9. «Μου χρωστάς»

Αποκαλύπτει μια στάση δικαιωματισμού και επιθυμία επιβολής εξουσίας ή ελέγχου. Η καλλιέργεια συναισθημάτων ενοχής στον άλλον υπονομεύει την ισορροπία της σχέσης.

10. «Κάνεις σαν τρελός/η»

Άμεση ή έμμεση προσπάθεια χειραγώγησης που ακυρώνει την πραγματικότητα του συνομιλητή. Πηγάζει από τις ανασφάλειες και τον φόβο απόρριψης του ομιλητή, ο οποίος προτιμά να επιτεθεί παρά να αναλάβει την ευθύνη.

Πηγή: yourtango.com