«Ο πολιτισμός δεν είναι προϊόν προς πώληση. Είναι η μνήμη του χθες, η ταυτότητα του σήμερα και η δημιουργία του αύριο», αναφέρει ο Τομεάρχης Πολιτισμού της ΕΛΑΣ, Χάρης Μαυρουδής.

«Η δημιουργία της Hellenic Heritage ΑΕ με την παράλληλη αποδυνάμωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, αποτελεί κίνδυνο και υποβάθμιση της προστασίας των αρχαιολογικών μας χώρων», αναφέρει o Τομεάρχης Πολιτισμού της ΕΛΑΣ, Χάρης Μαυρουδής, σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του κόμματος στο TikTok και προσθέτει: «Η Πολιτιστική μας κληρονομιά δεν είναι ευκαιρία πλουτισμού για τους εκλεκτούς της κυβέρνησης. Είναι η μνήμη του χθες η ταυτότητα του σήμερα και η δημιουργία του αύριο».

Αναλυτικά:

«Τίποτα από όσα συμβαίνουν σήμερα στον πολιτισμό δεν είναι τυχαίο.

Εδώ και επτά χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδυναμώνει, βήμα-βήμα, την Αρχαιολογική Υπηρεσία, τον θεματοφύλακα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Πρώτα νομοθέτησε τον δανεισμό αρχαιοτήτων για έως και 50 χρόνια. Μετά μετέτρεψε τα πέντε μεγαλύτερα μουσεία της χώρας σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Και σήμερα δημιουργεί Ανώνυμη Εταιρεία για τη διαχείριση της πολιτιστικής περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το αποτέλεσμα; Τα μνημεία μας αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο ως οικονομικός πόρος, ενώ οι αρχαιολόγοι οδηγούνται στο περιθώριο.

Η δέσμευση της ΕΛΑΣ είναι ξεκάθαρη: Θα ανατρέψουμε αυτό το μοντέλο. Θα καταργήσουμε την Ανώνυμη Εταιρεία, θα επαναφέρουμε τα μεγάλα μουσεία στην οργανική δομή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, θα επανεξετάσουμε το καθεστώς του 50ετούς δανεισμού των αρχαιοτήτων και θα αποκαταστήσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι προϊόν προς πώληση. Είναι η μνήμη του χθες, η ταυτότητα του σήμερα και η δημιουργία του αύριο. Και σκοπός του είναι να συνδέει την πολιτιστική μας κληρονομιά με τον σύγχρονο πολιτισμό και τους καλλιτέχνες που δημιουργούν σήμερα».

{https://www.tiktok.com/@myelas.gr/video/7677905551635893526}