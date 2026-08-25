«Ποιο είναι το πρόγραμμα που κλέψαμε από τη Μαρία Καρυστιανού. Δεν ξέρω να έχει παρουσιάσει κάτι», απάντησε ο Γρηγόρης Θεοδωράκης για τα όσα είπε χθες η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».

«Υπάρχει μια νευρικότητα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, στα όρια του πανικού, επειδή ανεβαίνει νωρίτερα (σ.σ. στη Θεσσαλονίκη) ο Αλέξης Τσίπρας. Τι φοβάται;», είπε ο Γρηγόρης Θεοδωράκης στον απόηχο των «γαλάζιων» αντιδράσεων ενόψει της επίσκεψης του στη Θεσσαλονίκη, στις 2 Σεπτεμβρίου.

«Φοβάται τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης σε σχέση με αυτά που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ; Φοβάται ότι τέλη Αυγούστου καταγράφονται αυξήσεις και στην ενέργεια και στα καύσιμα και στις υπηρεσίες. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η ακρίβεια κατά 50% οφείλεται σε εγχώριους παράγοντες. Θα πάμε στη ΔΕΘ με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα», είπε ο τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛΑΣ, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Απρέπεια είναι όταν παράγεις καθημερινά σκάνδαλα»

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν είναι απρέπεια να μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας πριν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης τόνισε: «Να μιλήσουμε για απρέπεια; Απρέπεια είναι όταν έχεις γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη και κάθε μέρα παράγεις θεσμικά και οικονομικά σκάνδαλα. Όταν κάνεις τον τροχονόμο των συμφερόντων και η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια θερίζει και ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Αυτό είναι απρέπεια».

Στη συνέχεια ο τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης τόνισε: «Το να παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας το πρόγραμμα του νωρίτερα μπορεί να είναι πλεονέκτημα για τον Μητσοτάκη. Θα έχει τον λόγο να απαντήσει. Δεν μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα. Το πρόγραμμα μας θα έχει αρχή, μέση και τέλος. Κοστολογημένα όλα. Πρέπει να μπει το θέμα της αντιμετώπισης της διαφθοράς, πρόταση για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και δίκαιη κατανομή των βαρών. Δεν θα υπάρχει καμία φορολογική αύξηση.Θα μειωθεί το ΦΠΑ και ο φόρος στα καύσιμα».

«Ποιο είναι το πρόγραμμα που κλέψαμε από την Καρυστιανού;»

Τέλος, σχετικά με τα όσα είπε χθες η Μαρία Καρυστιανού περί… κλοπής του προγράμματος του κόμματος της από την ΕΛΑΣ, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης απάντησε: «Ποιο είναι το πρόγραμμα που κλέψαμε. Δεν ξέρω να έχει παρουσιάσει κάτι. Με όλο το σεβασμό. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση».