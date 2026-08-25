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Στη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, στο Σεράφειο, θα πραγματοποιήσει ομιλία και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το ΠΑΣΟΚθα παρουσιάσει μεθαύριο, Πέμπτη (27/8), στις 18:00, το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος σε ειδική εκδήλωση με θέμα: «Ιδιωτικό χρέος: Αλλάζουμε τους κανόνες – Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ» (Σεράφειο Δήμου Αθηναίων).

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

18:00 – Προσέλευση

18:30 – Θεματική συζήτηση:

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-Μιλένα Αποστολάκη, Βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας για θέματα Τραπεζών, Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής

-Νίκος Γριζάνης, Εκπρόσωπος από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου

-Κωνσταντίνος Ζερβουλάκος, Νομικός Σύμβουλος Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ

-Δημήτρης Σπυράκος, Δικηγόρος και Γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

-Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

-Νικόλας Φαραντούρης, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής

-Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

19:15 – Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής