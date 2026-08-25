Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 5,770 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 4,417 δισ. ευρώ.

Φορολογικά έσοδα υψηλότερα από τον στόχο καταγράφει η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού στο επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, με τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος να αποτελούν τις βασικές πηγές της υπεραπόδοσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 5,770 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 4,417 δισ. ευρώ. Σε πρώτη ανάγνωση, δηλαδή, το πρωτογενές αποτέλεσμα εμφανίζεται καλύτερο κατά περίπου 1,35 δισ. ευρώ από τον στόχο. Την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχε καταγραφεί υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα, 7,939 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, το υπουργείο επισημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος της υπέρβασης οφείλεται σε χρονικές μετατοπίσεις πληρωμών και σε έκτακτες εισπράξεις. Εάν εξαιρεθούν 510 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 406 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, η καθαρή υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι του στόχου περιορίζεται στα 302 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού εμφάνισε έλλειμμα μόλις 344 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερο από τον στόχο για έλλειμμα 1,323 δισ. ευρώ.

Στα 42,8 δισ. ευρώ οι φόροι

Κρίσιμο ρόλο στην εικόνα του επταμήνου έπαιξαν τα φορολογικά έσοδα. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» έφθασαν τα 42,794 δισ. ευρώ. Εξαιρώντας 306 εκατ. ευρώ που συνδέονται με τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 42,353 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 990 εκατ. ευρώ ή 2,4%.

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Τη μεγαλύτερη θετική απόκλιση έφερε ο ΦΠΑ. Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν συνολικά σε 17,740 δισ. ευρώ και, μετά την αφαίρεση των 306 εκατ. ευρώ που αφορούν τη συναλλαγή της Εγνατίας Οδού, εμφανίζονται 739 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο. Πρόκειται με διαφορά για τη μεγαλύτερη υπέρβαση μεταξύ των βασικών κατηγοριών φόρων.

Δεύτερη σημαντικότερη πηγή υπεραπόδοσης ήταν οι φόροι εισοδήματος, με εισπράξεις 15,073 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 294 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Η θετική απόκλιση προήλθε κυρίως από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο οποίος ξεπέρασε τον στόχο κατά 346 εκατ. ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ήταν υψηλότερος κατά 20 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιποί φόροι εισοδήματος υπολείπονταν του στόχου κατά 72 εκατ. ευρώ.

Θετική, αλλά σαφώς μικρότερη, ήταν η συμβολή των φόρων ακίνητης περιουσίας, οι οποίοι απέφεραν 1,860 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 55 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (ΕΦΚ) υστέρησαν: οι εισπράξεις τους ανήλθαν σε 3,964 δισ. ευρώ, 224 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο.

Ισχυρή εικόνα και τον Ιούλιο

Η υπεραπόδοση των φόρων συνεχίστηκε και τον Ιούλιο. Μόνο τον συγκεκριμένο μήνα τα φορολογικά έσοδα έφθασαν τα 8,970 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον μηνιαίο στόχο κατά 406 εκατ. ευρώ ή 4,7%.

Και τον Ιούλιο, ο ΦΠΑ είχε τη μεγαλύτερη θετική απόκλιση, κατά 167 εκατ. ευρώ, ενώ οι φόροι εισοδήματος ξεπέρασαν τον στόχο κατά 147 εκατ. ευρώ. Στην τελευταία κατηγορία ξεχώρισε αυτή τη φορά ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων, με υπέρβαση 145 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο επτάμηνο ανήλθαν σε 45,258 δισ. ευρώ, κατά 2,026 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο. Εάν εξαιρεθεί η επίδραση από τις προγραμματισμένες εισπράξεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το υπουργείο υπολογίζει ότι η υπέρβαση των καθαρών εσόδων φθάνει τα 2,4 δισ. ευρώ ή 5,7%.

Η εικόνα του επταμήνου δείχνει έτσι ότι, στο καθαρά φορολογικό σκέλος, ο ΦΠΑ ήταν ο βασικός «αιμοδότης» της υπέρβασης των εσόδων, με δεύτερους τους φόρους εισοδήματος και ειδικά τον φόρο φυσικών προσώπων. Την ίδια στιγμή, η προσαρμογή για τους ετεροχρονισμούς περιορίζει αισθητά την πραγματική υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι του στόχου, από το ονομαστικό 1,35 δισ. ευρώ στα 302 εκατ. ευρώ.