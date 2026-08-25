Η ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα για τη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο γραφείο του, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου την Αφροδίτη Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια που είχε σημειωθεί στην οικία της, στη Θεσσαλονίκη και είχε αποτέλεσμα η μητέρα της να χάσει τη ζωή της και η ίδια να τραυματιστεί σοβαρά.

Σε ανάρτησή της η Αφροδίτη Νέστορα αναφέρει ότι συζητήθηκε με τον πρωθυπουργό το ζήτημα των επιθέσεων και τονίστηκε η ανάγκη να ξεριζωθεί η τρομοκρατία.

«Είχα την τιμή να συναντήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο γραφείο του, στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον ευχαρίστησα για την πρόσκληση και τη συμπαράστασή του μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας μου, το δικό μου σοβαρό τραυματισμό, τον τραυματισμό του πατέρα μου και άλλων ενοίκων της πολυκατοικίας που μένω ενώ στη συζήτηση τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της «λόγω και έργω».

Με τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε φυσικά και για τη Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές της και την αναπτυξιακή της πορεία».

{https://www.facebook.com/afroditinestoralaw/posts/pfbid02FqdpyRdAvZofwYXY4vaYkv6RQWddHUZbwBkZBvDfHjVG3GmmMgoMSGxuV4Fam9R3l}

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Η στήλη Πληροφοριοδότης είχε αναφέρει από τις 3 Ιουλίου ότι υπήρχαν σκέψεις για να τοποθετηθεί η Αφροδίτη Νέστορα στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.