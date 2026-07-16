Τέταρτη σύλληψη για τις εμπρηστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη σε οικίες στελεχών της ΝΔ.

Νέα, τέταρτη σύλληψη, πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, για τις εμπρηστικές επιθέσεις που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 26-27 ετών, φοιτητή που κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Αστυνομικές διαρροές θέλουν να είναι το άτομο στο οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού της οδού Παπαδιαμάντη έδωσε τα κλειδιά, τα οποία εντέλει κατέληξαν στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί για τον εμπρησμό και την δολοφονική επίθεση.

Σημειώνεται πως το ζευγάρι, που αναγνωρίζεται από τις Αρχές ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης με γκαζάκια, αρνήθηκε τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά πέντε κακουργήματα: ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμός και παράβαση του νόμου περί όπλων (για την κατοχή των εκρηκτικών υλών).

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την ολιγόλεπτη απολογία τους, οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι έκαναν λόγο για εις βάρος τους «σκευωρία» που «εργαλειοποιείται επικοινωνιακά».

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Σε ότι αφορά τον 24χρονο φοιτητή, που προφυλακίστηκε εχθές, φέρεται να επέμεινε στην άρνησή του για οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι που παραχώρησε, όπως ούτε και τους φυσικούς δράστες.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της ανακρίτριας, ο ίδιος φέρεται να απολογήθηκε ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε άτομο το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για τη διαδρομή που ακολούθησαν μετέπειτα τα κλειδιά.