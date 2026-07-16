Για τις ρωγμές που εμφανίστηκαν στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη έχει διαταχθεί εισαγγελική παρέμβαση.

Σε καθεστώς έντονης ανησυχίας βρίσκονται κάτοικοι της Κυψέλης, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί εκτεταμένες φθορές σε δεκάδες πολυκατοικίες της περιοχής. Ρωγμές σε διαμερίσματα, κοινόχρηστους χώρους και αυλές έχουν προκαλέσει προβληματισμό, με τους κατοίκους να ζητούν απαντήσεις για τα αίτια του φαινομένου. Σύμφωνα με τις αναφορές των κατοίκων, οι ζημιές αφορούν περισσότερα από 200 διαμερίσματα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί ρωγμές σε τοίχους, παραμορφώσεις σε κουφώματα και προβλήματα στη λειτουργία πορτών και παραθύρων. Οι ιδιοκτήτες εκφράζουν φόβους ότι οι φθορές συνδέονται με τα έργα κατασκευής της νέας Γραμμής 4 του Μετρό, καθώς οι εργασίες πραγματοποιούνται σε μεγάλο βάθος κάτω από την περιοχή.

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Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανές μετακινήσεις του εδάφους, οι οποίες ενδέχεται να σχετίζονται με τις ιδιαίτερες γεωλογικές συνθήκες της περιοχής. Όπως αναφέρουν ειδικοί, κατά τη διάρκεια μεγάλων υπόγειων έργων είναι απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση των μεταβολών στο υπέδαφος, καθώς ακόμη και μικρές μετακινήσεις μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επηρεάσουν παλαιότερα κτίρια. Οι κάτοικοι ζητούν άμεση ενημέρωση, αναλυτικές πραγματογνωμοσύνες και σαφείς απαντήσεις για το αν οι ζημιές επηρεάζουν τη στατική ασφάλεια των κτιρίων τους. Οι μηχανικοί επισημαίνουν ότι φαινόμενα όπως οι καθιζήσεις δεν μπορούν πάντα να αξιολογηθούν από την πρώτη στιγμή.

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Παπαδόπουλος για τις ρωγμές: «Μπορεί να έχουν επηρεάσει την αντισεισμική αντοχή των κτιρίων»

Υπό το πρίσμα αυτό αίσθηση προκαλεί η σημερινή ανάρτηση του καθηγητή Γεράσιμου Παπαδόπουλου που επισημαίνει ότι απαιτείται άμεσα αυτοψία από αρμόδιους μηχανικούς, προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση των κτιρίων και να αξιολογηθεί η ασφάλεια των κατοίκων. Όπως τονίζει οι αναφορές των κατοίκων ότι «σφήνωσαν πόρτες και παράθυρα» ενδεχομένως και να αποτελούν ένδειξη παραμόρφωσης ενός κτιρίου, δηλαδή αλλαγής του αρχικού του σχήματος, η οποία ενδεχομένως να σχετίζεται με μεταβολές στο έδαφος θεμελίωσης, όπως καθιζήσεις ή μετακινήσεις. Όπως σημειώνει, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι οι βλάβες είναι ουσιαστικές, υπάρχει ανάγκη να εξεταστεί κατά πόσο έχει επηρεαστεί η αντισεισμική συμπεριφορά των κτιρίων σε σχέση με την αρχική τους κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, θεωρεί απαραίτητη την εφαρμογή των προβλεπόμενων τεχνικών πρωτοκόλλων ελέγχου από εξειδικευμένους μηχανικούς.

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«Προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής»

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος επισημαίνει ότι η Πολιτεία διαθέτει τους απαραίτητους μηχανισμούς και τεχνικές επιτροπές που μπορούν να αξιολογήσουν την κατάσταση, πραγματοποιώντας άμεσα αυτοψίες στις πολυκατοικίες, ώστε να διαπιστωθεί η στατική επάρκεια των κτιρίων και η τυχόν επικινδυνότητα των φθορών. «Το κράτος πρέπει να είναι ευαίσθητο, ευέλικτο και αποτελεσματικό όταν υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή. Οι πολίτες πρέπει να είναι ενήμεροι και διεκδικητικοί» καταλήγει.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

Οι φόβοι κατοίκων για τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη αναδεικνύεται σε σημαντικό θέμα. Συνομιλώντας και με μηχανικούς κάνω ορισμένες σκέψεις.

1. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι εκτός από ρωγμές και άλλες αστοχίες στα διαμερίσματα σφήνωσαν πόρτες και παράθυρα. Αν αυτό συμβαίνει, τότε τα συγκεκριμένα κτίρια έχουν υποστεί παραμόρφωση, δηλαδή αλλαγή σχήματος, πιθανότατα εξαιτίας μεταβολών στη στάθμη του εδάφους θεμελίωσης, π.χ. καθίζηση ή άνοδο.

2. Οι ρωγμές και άλλες αστοχίες ενδεχομένως έχουν απομειώσει την αντισεισμική αντοχή που θα είχαν τα κτίρια αν δεν είχαν υποστεί αυτές τις φθορές.

3. Επιβάλλεται άμεσος και επίσημος έλεγχος με πρώτο και κύριο στόχο την προστασία της ζωής. Το κράτος έχει ήδη συγκροτημένες τεχνικές επιτροπές ειδικών μηχανικών για τον προσεισμικό έλεγχο των δημόσιων κτιρίων. Με απόφαση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, μετά από συνεννόηση με το ΤΕΕ, είναι δυνατόν ορισμένες από τις επιτροπές να επιθεωρήσουν άμεσα τις συγκεκριμένες πολυκατοικίες, να εφαρμόσουν τα γνωστά πρωτόκολλα ελέγχου και να διαπιστώσουν τόσο τη στατική τους επάρκεια όσο και την τυχόν επικινδυνότητα των άλλων φθορών. Το κράτος πρέπει να είναι ευαίσθητο, ευέλικτο και αποτελεσματικό όταν υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή. Οι πολίτες πρέπει να είναι ενήμεροι και διεκδικητικοί.

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