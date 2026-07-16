Οποιαδήποτε απειλή στην Ερυθρά Θάλασσα και στο πέρασμα Μπαμπ ελ Μαντέμπ θα επιδεινώσει δραματικά την παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Το Ιράν ζήτησε από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης να είναι σε ετοιμότητα για να κλείσουν τη θαλάσσια οδό μεταφοράς πετρελαίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές, ανέφεραν σήμερα Πέμπτη τρεις πηγές στο Reuters, περιγράφοντας μια νέα σοβαρή απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Η ιδέα έχει συζητηθεί στο εσωτερικό της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το σχετικό μήνυμα έχει διαβιβαστεί στους συμμάχους του Ιράν, τους Χούθι, δήλωσαν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές και μία περιφερειακή πηγή με γνώση του ζητήματος.

Οι πηγές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο διαβιβάστηκε το μήνυμα ούτε διευκρίνισαν αν αυτό συνέβη μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη, να πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν και εκπρόσωπος των Χούθι δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να απαντήσουν σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

«Οι Χούθι αναπτύσσουν drones κοντά στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ»

Πηγή προσκείμενη στους Χούθι ανέφερε ότι η οργάνωση έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας, αναπτύσσοντας πυραύλους και drones κοντά στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, τη θαλάσσια πύλη της Ερυθράς Θάλασσας, στα υψίπεδα της Υεμένης και αναμένει την εντολή για να ξεκινήσει επίθεση.

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Οποιαδήποτε απειλή στην Ερυθρά Θάλασσα και στο πέρασμα Μπαμπ ελ Μαντέμπ θα επιδεινώσει δραματικά την παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Με τα Στενά του Ορμούζ ήδη κλειστά, τυχόν επιθέσεις των Χούθι σε πλοία ή λιμάνια στην Ερυθρά Θάλασσα θα οδηγούσαν σε ταυτόχρονη διακοπή των δύο βασικών οδών εξαγωγής πετρελαίου της Μέσης Ανατολής, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο τόσο στην ενεργειακή κρίση όσο και στην ευρύτερη σύγκρουση του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκπρόσωποι των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην Υεμένη, θα λάβουν την απόφαση για το πότε θα κλείσει το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με την πηγή που πρόσκειται στους Χούθι.

Αναζωπύρωση της έντασης των Χούθι με τη Σαουδική Αραβία

Σε ένδειξη της κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή, οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους κατά της Σαουδικής Αραβίας, αφού κατηγόρησαν το βασίλειο ότι βομβάρδισε αεροδρόμιο που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, παραβιάζοντας την τετραετή εκεχειρία στη σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Torbjorn Solvedt, επικεφαλής αναλυτής για τη Μέση Ανατολή στην εταιρεία ανάλυσης κινδύνου Verisk Maplecroft, δήλωσε ότι η αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας ήρθε σε ιδιαίτερα δυσμενή χρονική στιγμή.

«Αν οι συγκρούσεις ενταθούν και επεκταθούν στις υποδομές εξαγωγής πετρελαίου και στη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, θα απειληθεί η μοναδική σημαντική εναλλακτική οδός εξαγωγής πετρελαίου από την περιοχή», τόνισε.

Δύο περιφερειακές πηγές προσκείμενες στο Ριάντ δήλωσαν ότι η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις απειλές του Ιράν και των Χούθι.

«Το κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας δεν θα ήταν δύσκολο»

Σημαντικό μέρος του πετρελαίου του Κόλπου μεταφέρεται πλέον προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσω σαουδαραβικού αγωγού και η θαλάσσια οδός διακινεί σήμερα περίπου το 7% του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.

Όταν οι Χούθι επιτίθεντο σε εμπορικά πλοία κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες αναγκάστηκαν να εκτρέψουν τα φορτία τους μέσω της πολύ μακρύτερης και ακριβότερης διαδρομής γύρω από την Αφρική.

Καθώς η Σαουδική Αραβία έχει ήδη εκτρέψει το 70% των ενεργειακών εξαγωγών της μέσω του λιμανιού Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, τυχόν άμεσες επιθέσεις εκεί θα δημιουργούσαν επίσης σοβαρό πρόβλημα στις αγορές πετρελαίου.

Μία από τις περιφερειακές πηγές δήλωσε ότι η θρησκευτική ηγεσία του Ιράν επιδιώκει να ασκήσει πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνοντας το πιθανό κόστος για την παγκόσμια οικονομία, απειλώντας τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και τη ροή των σαουδαραβικών εξαγωγών πετρελαίου μέσω της θαλάσσιας οδού, κάτι που χαρακτήρισε μέρος της «ιρανικής στρατηγικής».

Το κλείσιμο του στενού δεν θα ήταν δύσκολο, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Οποιοσδήποτε κρατά ένα τουφέκι μπορεί να διακόψει τη ναυσιπλοΐα. Δεν χρειάζονται προηγμένοι πύραυλοι για να συμβεί», τόνισε.

Με πληροφορίες από Reuters