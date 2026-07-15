Σε τροχιά ανόδου ο υδράργυρος - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για την πορεία της θερμής εισβολής, η εξήγηση Κολυδά.

Το θερμόμετρο ανεβαίνει για τα καλά με την ζέστη να αυξάνεται προοδευτικά καθώς η χώρα μας θα δεχθεί μια νέα θερμή εισβολή με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 39 βαθμούς κατά τόπους. Ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του αναφέρεται στην πορεία της θερμής εισβολής καθώς και στα θερμοκρασιακά δεδομένα που προκύπτουν από τα προγνωστικά μοντελά αναφορικά με το πώς θα κινηθεί η άνοδος της θερμοκρασίας.

Όπως επισημαίνεται από τον κ. Κολυδά η εικόνα από τα βασικά προγνωστικά μοντέλα (GFS, ICON-EU και ECMWF) παρουσιάζει ορισμένες διαφορές ως προς το σημείο όπου θα καταγραφούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες, ωστόσο συμφωνούν στη γενικότερη τάση για θερμότερες αέριες μάζες πάνω από την Ελλάδα.

Τα μοντέλα GFS και ICON-EU εντοπίζουν το θερμότερο πεδίο κυρίως στη δυτική Ελλάδα, με την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου να βρίσκεται στο επίκεντρο των υψηλών θερμοκρασιών. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας στη στάθμη των 850 hPa, ένδειξη ότι θερμότερες αέριες μάζες μεταφέρονται προς τα δυτικά ηπειρωτικά. Το ECMWF, από την άλλη πλευρά, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα, με έμφαση στη Ρόδο. Παράλληλα, οι ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες της περιοχής της Λίνδου, με την έντονη θέρμανση της ενδοχώρας και την περιορισμένη θαλάσσια επίδραση, μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά η διαφορά μεταξύ των μοντέλων έγκειται στη αλλά διαφορετική αξιολόγηση των παραμέτρων που επηρεάζουν τη θερμοκρασία. Άλλα μοντέλα δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη μεταφορά θερμότερου αέρα, ενώ άλλα στις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Σύμφωνα με την εξέλιξη των αερίων μαζών στη στάθμη των 850 hPa ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι «οι υψηλότερες θερμοκρασίες παραμένουν κυρίως στη δυτική και κεντρική Μεσόγειο, ενώ προς τη χώρα μας η θερμή αέρια μάζα επεκτείνεται σταδιακά, χωρίς σε πρώτη φάση να εμφανίζει ακραία χαρακτηριστικά. Η άνοδος είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά και νότια, ενώ η ανατολική Ελλάδα επηρεάζεται και από την κυκλοφορία των βορείων ανέμων. Συνολικά, το βίντεο δείχνει μια σταδιακή θερμή μεταφορά και όχι μια απότομη ή γενικευμένη εισβολή πολύ θερμών αερίων μαζών.»

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Με απλά λόγια τα μοντέλα δείχνουν ότι προ των πυλών δεν έχουμε μια απότομη και γενικευμένη ακραία θερμή εισβολή, αλλά σε μια σταδιακή θερμή μεταφορά, με την άνοδο της θερμοκρασίας να είναι πιο αισθητή στα δυτικά και νότια. Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική Ελλάδα, περιορίζοντας σε ορισμένες περιοχές την ένταση της ζέστης.

Η ανάρτηση Κολυδά

{https://x.com/KolydasT/status/2077383594545164319}

{https://x.com/KolydasT/status/2077391668576166232}