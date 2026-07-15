Ο Παύλος Πολάκης επιστρέφει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και απαντά με αιχμές στον Σωκράτη Φάμελλο, μετά τις αντιδράσεις για τη διαδικασία εκλογής του νέου προέδρου της ΚΟ.

Μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατά την οποία εξελέγη ομόφωνα νέος γραμματέας ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης, αποφασίστηκε παράλληλα να αποσταλεί επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, έπειτα από σχετική δήλωσή του.

Στην ίδια συνεδρίαση ορίστηκε ότι η εκλογή του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου 18 Ιουλίου.

Στη δήλωσή του, ο νέος γραμματέας της ΚΟ, Γιάννης Αμανατίδης, τόνισε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα συνεχίσει να δίνει τις πολιτικές μάχες με ενότητα, σοβαρότητα και συλλογική συνείδηση, ενώ γνωστοποίησε και την απόφαση για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη.

Η αντίδραση Φάμελλου και η απάντηση Πολάκη

Λίγο πριν από τη συνεδρίαση, ο Σωκράτης Φάμελλος είχε επικοινωνήσει με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, θεωρεί ότι προηγείται η εκλογή προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και όχι γραμματέα, ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτη τη μεθόδευση να προηγηθεί η εκλογή γραμματέα με στόχο, όπως υποστήριξε, να επιστρέψει ανεξάρτητος βουλευτής στην ΚΟ ώστε να είναι υποψήφιος για την προεδρία της.

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Ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ακόμη ότι η συγκεκριμένη διαδικασία είναι αντίθετη τόσο με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον Κανονισμό της Βουλής όσο και με τις αξίες της Αριστεράς. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετείχε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, προκειμένου –όπως ανέφερε– να μη νομιμοποιήσει αυτή την επιλογή.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασε την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

«Επανήλθα! Για τρίτη φορά! (Και αυτό για Γκίνες μετά τις 13 άρσεις ασυλίας)», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση κατά του Σωκράτη Φάμελλου, αναφέροντας: «Ένας Φάμελλος του εξώστη και του "στηρίζω άλλο κόμμα", σε μια επίδειξη μικρότητας και αναξιοπρέπειας, βγήκε να πει πως κακώς επιστρέφω και θα βάλω υποψηφιότητα για πρόεδρος της ΚΟ».

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο βουλευτής Χανίων έκλεισε με τη φράση: «Το γαρ πολύ της θλίψεως…».

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid035ci8mDj838QH6PYCmd51JUeGEkYscST4KjcCL3xF4mfHSUy9z5NfSFyuWXybVgyWl&id=100007004708966}