Ο Λάκης Γαβαλάς μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές του στο νησί τους Αργοσαρωνικού.

Ενθουσιασμένος μοιάζει ο Λάκης Γαβαλάς με τις ομορφιές της Ύδρας, εκεί όπου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές και στιγμές μακριά από την πολυκοσμία.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, μέσω σχετικής του ανάρτησης στα social media μοιράστηκε ορισμένες φωτογραφίες από τις διακοπές του στο νησί του Αργοσαρωνικού, εκφράζοντας φανερά τον ενθουσιασμό του για το μέρος.

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«Καλησπέρα φίλοι μου‼ Το παιδί και το δελφίνι τότε εδώ στην Ύδρα, το 1957 με την θέα Sofia Loren και φέτος τα γυρίσματα με τον Βrad Pit για αμερικανική ταινία, καθιστούν την γραφική Ύδρα, έναν από τους πιο όμορφους προορισμούς αφού είναι η πριγκίπισσα του Αργοσαρωνικού..‼

Έτσι και εγώ με την παρέα μου απολαμβάνουμε τις ομορφιές της την φιλοξενία της, τον υπέροχο κόσμο της και τα κανόνια που δεσπόζουν αλλά και το μίνι ΔΕΣΤΕ ΜΟΥΣΕΙΟ με έργα του Jeff Koons.

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Αγαπώ αυτήν την ηρεμία, μακριά από την άχρηστη ροη Σαμπάνιας, την εκκωφαντική μουσική, την ανόητη διατροφή, τα χάλια ντυσίματα και τις άσκοπες μετακινήσεις στα καλντερίμια άλλων διάσημων νησιών...», έγραψε στη σχετική λεζάντα ο Λάκης Γαβαλάς.

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Ο σχεδιαστής μόδας τη νέα τηλεοπτική σεζόν αναμένεται να δώσει το «παρών» στο GNTM, συμμετέχοντας στην κριτική επιτροπή. Το ντεμπούτο του στο ριάλιτι μόδας το έκανε μόλις πέρσι.

Φέτος αναμένεται να συνεργαστεί για μία ακόμη φορά με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, τον Άγγελο Μπράτη, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Μπέττυ Μαγγίρα.