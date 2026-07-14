H κλήρωση για το Eurojackpot μόλις έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Μια ακόμη μεγάλη κλήρωση έγινε από το Eurojackpot και οι αριθμοί που κερδίζουν το ποσό των 40 εκατ. ευρώ είναι: 5,6,17,34 και 36 ενώ τζάκποτ βγήκαν οι αριθμοί 3 και 11.

Υπενθυμίζεται πως το Eurojackpot είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο οποίο συμμετέχουν 19 χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα. Η κλήρωση γίνεται κάθε Τρίτη (21:15) και Παρασκευή (21:00). Οι συμμετοχές για τις κληρώσεις τόσο της Τρίτης, όσο και της Παρασκευής, κλείνουν στις 19:00. Το σύστημα για νέες συμμετοχές και έναρξη πληρωμών ανοίγει στις 23:00.

Eurojackpot: Πώς μπορώ να εξαργυρώσω το δελτίο

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000 ευρώ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Allwyn, αλλά και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000 ευρώ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.