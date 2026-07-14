Στις 21:15 θα πραγματοποιηθεί η αποψινή κλήρωση του Eurojackpot.

Νέα κλήρωση του Eurojackpot πραγματοποιείται απόψε και οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν 40 εκατ. ευρώ, μετά το τζακ ποτ που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή (10/7).

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 21:15. Υπενθυμίζεται πως το Eurojackpot είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο οποίο συμμετέχουν 19 χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα. Η κλήρωση γίνεται κάθε Τρίτη (21:15) και Παρασκευή (21:00). Οι συμμετοχές για τις κληρώσεις τόσο της Τρίτης, όσο και της Παρασκευής, κλείνουν στις 19:00. Το σύστημα για νέες συμμετοχές και έναρξη πληρωμών ανοίγει στις 23:00.

Eurojackpot: Πώς μπορώ να εξαργυρώσω το δελτίο

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000 ευρώ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Allwyn, αλλά και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000 ευρώ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.