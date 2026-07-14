Σημαντικές ζημιές υπέστη το όχημα 30χρονης.

«Άγιο» είχε χθες 30χρονη της οποίας το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μεγάλο αγριογούρουνο που ήταν μέσα στον δρόμο προς το Βελεστίνο. Το αμάξι υπέστη σημαντικές ζημιές, ενώ η γυναίκα κατόρθωσε να μην χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να συμβεί κάτι χειρότερο.

Το γεγονός συνέβη γύρω στις 10.30 το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουλίου, με την 30χρονη να κατευθύνεται από τον Βόλο στο Βελεστίνο, ούσα μόνη στο αμάξι. Ξαφνικά στη μέση του δρόμου, κοντά στην έδρα του Δήμου Ρήγα Φεραίου, είδε την τελευταία στιγμή ένα μεγάλο αγριογούρουνο και πάτησε φρένο, ώστε να μην βγει εκτός δρόμου με μοιραίες ίσως συνέπειες.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να υποστεί σημαντικές ζημιές στα μπροστινά φανάρια και στη μάσκα του, ενώ στη συνέχεια συνέχισε τον δρόμο της. Η γυναίκα καλεί τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί όταν κινούνται στον συγκεκριμένο δρόμο, καθώς βραδινές ώρες κυκλοφορούν αγριογούρουνα έξω από το Βελεστίνο και σε όλη την περιοχή.

Πηγή: magnesianews.gr