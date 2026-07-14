Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας 6 έως 13 ετών και η δωρεάν φύλαξη θα παρέχεται σε επιλεγμένα δημοτικά κέντρα αναψυχής.

Η Νέα Υόρκη δίνει στους γονείς την ευκαιρία να απολαύσουν λίγες ώρες ελεύθερου χρόνου μέσω ενός νέου πιλοτικού προγράμματος που προσφέρει δωρεάν φύλαξη παιδιών σε εκατοντάδες οικογένειες.

Ο δήμαρχος της πόλης, Ζόχραν Μαμντάνι, ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος «Parents' Night Out», το οποίο θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες φύλαξης για έως και 500 παιδιά στις 16 Αυγούστου, από τις 4:00 μ.μ. έως τις 8:00 μ.μ.

Οι εγγραφές ανοίγουν την προσεχή Δευτέρα και οι θέσεις θα καλυφθούν με σειρά προτεραιότητας.

«Κάθε γονιός γνωρίζει ότι λίγες ώρες για τον εαυτό του μοιάζουν με πολυτέλεια. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι», ανέφερε ο δήμαρχος σε γραπτή δήλωσή του. «Γι’ αυτό εγκαινιάζουμε το πρώτο πρόγραμμα "Parents' Night Out" της Νέας Υόρκης, ώστε οι γονείς να μπορούν να πάνε στον κινηματογράφο, να κάνουν τις δουλειές τους ή να βγουν ένα ραντεβού, χωρίς να ανησυχούν ποιος θα φροντίσει τα παιδιά ή πόσο θα τους κοστίσει».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας 6 έως 13 ετών και η δωρεάν φύλαξη θα παρέχεται σε επιλεγμένα δημοτικά κέντρα αναψυχής.

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Σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές, στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δώσει μικρή «ανάσα» σε γονείς και φροντιστές, ενώ τα παιδιά θα συμμετέχουν σε οργανωμένες δραστηριότητες υπό επίβλεψη.

Με πληροφορίες από WABC