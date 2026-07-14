Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ προχωρά στην έκδοση έως 75 εκατ. νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η καθεμία.

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας μέσω της οποίας η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει ακαθάριστα έσοδα έως 250 εκατ. ευρώ. Η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και η παράλληλη ιδιωτική τοποθέτηση σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές θα διαρκέσουν έως τις 16 Ιουλίου, ενώ με την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών θα καθοριστούν η τελική τιμή διάθεσης και ο αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν.

Έκδοση μετοχών

Στο πλαίσιο της αύξησης, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ προχωρά στην έκδοση έως 75 εκατ. νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η καθεμία. Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 4,86 ευρώ ανά νέα μετοχή, ενώ το τελικό ύψος της έκδοσης θα διαμορφωθεί με βάση τη ζήτηση που θα καταγραφεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η συναλλαγή υλοποιείται μέσω συνδυασμένης προσφοράς. Στην Ελλάδα οι νέες μετοχές διατίθενται μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές του εξωτερικού μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών. Η αρχική κατανομή προβλέπει ότι το 20% των νέων μετοχών θα διατεθεί μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και το υπόλοιπο 80% μέσω της διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης, με δυνατότητα ανακατανομής ανάλογα με το επίπεδο της ζήτησης που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος.

Η τελική τιμή διάθεσης, ο ακριβής αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, καθώς και η οριστική κατανομή μεταξύ ελληνικής δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης, θα αποφασιστούν από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σε συνεργασία με τους γενικούς συντονιστές του βιβλίου προσφορών.

Τι ισχύει για τους επενδυτές

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο μηχανισμός προνομιακής κατανομής που έχει προβλεφθεί για τους υφιστάμενους μετόχους της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Οι επενδυτές που κατείχαν μετοχές της εταιρείας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 13ης Ιουλίου 2026 και θα συμμετάσχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή νέων μετοχών, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου. Αντίστοιχος μηχανισμός μπορεί να εφαρμοστεί και για επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην ιδιωτική τοποθέτηση, με κριτήρια που περιλαμβάνουν την υφιστάμενη συμμετοχή τους στην εταιρεία, τον επενδυτικό ορίζοντα, τη συναλλακτική τους δραστηριότητα και το επίπεδο της προσφοράς τους.

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Τη διεθνή διαδικασία συντονίζουν ως κοινοί γενικοί συντονιστές και διαχειριστές του βιβλίου προσφορών οι Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE. Στο σχήμα συμμετέχουν επίσης η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς και η AXIA Ventures Group ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών, ενώ στην ελληνική δημόσια προσφορά η Eurobank έχει τον ρόλο του συμβούλου έκδοσης, με τη συμμετοχή και άλλων τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών στη διαδικασία τοποθέτησης των νέων μετοχών.