Καθάρισμα τζαμιών όταν έχει λιακάδα και άλλα λάθη που κάνουμε.

Πόσο λάθος μπορεί να σφουγγαρίσουμε ή να καθαρίσουμε τα τζάμια. Αρκετά, όπως φαίνεται. Το αποτέλεσμα; Το σπίτι γίνεται πιο βρόμικο.

Τα λάθη στο καθάρισμα του σπιτιού είναι πολλών ειδών και κυμαίνονται από αθώα, έως αρκετά σοβαρά, με συνέπειες που μπορεί να επηρεάσουν ακόμα και την υγεία μας.

Κάποια από αυτά τα λάθη τα έχουμε συνηθίσει, αλλά είναι εύκολο να τα διορθώσουμε, για να είναι πιο καθαρό το σπίτι μας, αποφεύγοντας τους μπελάδες. Η Washington Post συγκέντρωσε 11 τέτοια λάθη που κάνουμε καθαρίζοντας.

Ξεχνάμε να καθαρίσουμε αυτά με τα οποία καθαρίζουμε

Η ηλεκτρική σκούπα. Το πλυντήριο. Το πιγκάλ. Πρέπει να καθαρίζουμε και τα «εργαλεία» καθαρίσματος, κάτι που μπορεί να ξεχάσουμε εύκολα. Αν το έχουμε στο μυαλό μας, αποφεύγουμε τη μεταφορά βρομιάς και παρατείνουμε τη «ζωή» των σχετικών ηλεκτρικών συσκευών.

Πλένουμε τα πανιά καθαρισμού με μαλακτικό ρούχων

Το μαλακτικό είναι ο «εχθρός» υφασμάτων όπως τα πετσετέ και οι μικροΐνες. Γιατί αφήνει στα υφάσματα ένα «στρώμα» που μεταφέρεται σε όποια επιφάνεια με την οποία έρχονται σε επαφή, αφήνοντας υπολείμματα, σημάδια ή θολότητα, ιδιαίτερα στο γυαλί.

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Σφουγγάρισμα με απορρυπαντικό πλυντηρίου

Είναι μία από τις «ιδέες» στο TikTok που θα πρέπει να αποφεύγουμε για πολλούς λόγους. Ο βασικός είναι πως το πάτωμα θα είναι πιο βρόμικο εάν σφουγγαρίσουμε με απορρυπαντικό πλυντηρίου. Και αυτό γιατί αφήνει υπολείμματα τα οποία «τραβάνε» τη βρομιά, ενώ η συσσώρευσή τους κάνει θαμπά τα πατώματα.

Χρησιμοποιούμε λάθος τα καθαριστικά, επειδή δεν διαβάζουμε τις οδηγίες

Είναι βασικό να ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Όχι μόνο για να είναι πραγματικά αποτελεσματικό το προϊόν, αλλά και προκειμένου να αποφύγουμε φθορές όπως γρατσουνιές, ή αφαίρεση επένδυσης.

Υπερβολική ποσότητα καθαριστικού σε σκληρές επιφάνειες

Η μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος δεν θα κάνει πιο καθαρά τα πράγματα. Το αντίθετο: η υπερβολική ποσότητα καθαριστικών κάθε μορφής αφήνει πιο βρόμικες από πριν τις επιφάνειες. Πρώτον, θα χρειαστούμε υπερβολικά πολλή ώρα για να αφαιρέσουμε το καθαριστικό. Δεύτερον, ακόμα και έπειτα από το τόσο ξέβγαλμα ή σκούπισμα, πιθανότατα οι επιφάνειες θα έχουν υπολείμματα τα οποία μπορούν να «παγιδεύσουν» βρομιά, σκόνη, τρίχες και άλλα.

Ψεκάζουμε καθαριστικό απευθείας στις επιφάνειες

Εκτός αν το υποδεικνύει ο κατασκευαστής, γενικά είναι καλύτερο να βάζουμε το καθαριστικό σε σφουγγάρι, βούρτσα, πανί ή όποιο εργαλείο χρησιμοποιούμε. Με αυτό τον τρόπο ελέγχουμε καλύτερα την ποσότητα που βάζουμε και αποφεύγουμε γρατσουνιές και θαμπάδα.

Συνδυάζουμε καθαριστικά που αλληλοεξουδετερώνονται

Είναι σαν τον συνδυασμό μαγειρικής σόδας και ξιδιού. Το αφρώδες αποτέλεσμα είναι… εντυπωσιακό, αλλά στο τέλος έχουμε ένα διάλυμα που δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στο καθάρισμα, αν και είναι εξαιρετικό για λεκέδες αίματος. Η ανάμειξη ξιδιού με απορρυπαντικά- ιδιαίτερα με σαπούνι Καστίλης- επίσης πρέπει να αποφεύγεται.

Ξεχνάμε τη συσσώρευση σκόνης σε εξαερισμό και ανεμιστήρα

Η σκόνη μαζεύεται γρήγορα σε καλύμματα εξαερισμού,μ ανεμιστήρες και μονάδες κλιματισμού, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα στο σπίτι μας. Επιπλέον, «σκορπίζουν» τη σκόνη. Θα πρέπει να σκουπίζουμε συχνά αυτά τα σημεία. Τα σπρέι συμπιεσμένου αέρα είναι επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο για τα δυσπρόσιτα σημεία.

Σκουπίζουμε μόνο το πάτωμα και τα χαλιά

Σκόνη, τρίχες, γύρη και άλλοι ρύποι συσσωρεύονται σε όλες τις επιφάνειες του σπιτιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και υφάσματα επίπλων, κουρτίνες ή στόρια. Θα πρέπει να σκουπίζουμε συχνά όλες τις επιφάνειες, ώστε να μην συσσωρεύεται η βρομιά.

Πλένουμε τα παράθυρα όταν έχει λιακάδα

Τις ηλιόλουστες ημέρες είναι πιο πιθανό να παρατηρήσουμε πως τα παράθυρά μας είναι βρόμικα και να αποφασίσουμε να τα καθαρίσουμε. Όμως, πρέπει να αντισταθούμε στον… πειρασμό. Αν το κάνουμε όταν έχει λιακάδα, το αποτέλεσμα θα είναι θολά παράθυρα με γραμμές. Καλύτερα να περιμένουμε να έχει συννεφιά για να τα πλύνουμε.

Καθαρίζουμε σπάνια ή σποραδικά

Υπολείμματα σαπουνιού ή συσσώρευση λίπους μετατρέπονται σε μεγαλύτερα προβλήματα όταν τα αγνοούμε. Το τακτικό καθάρισμα δεν θα εξαφανίσει εντελώς την ανάγκη να κάνουμε κάποια στιγμή μια… γενική, αλλά θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται για την αντιμετώπιση προβλημάτων τα οποία προκαλούνται από αμέλεια.