Οι ειδικοί τονίζουν ότι το μυστικό της αποτελεσματικής απολύμανσης δεν είναι το έντονο τρίψιμο, αλλά ο επαρκής χρόνος δράσης των καθαριστικών προϊόντων.

Οι περισσότεροι καθαρίζουν το εσωτερικό της λεκάνης της τουαλέτας και θεωρούν ότι η δουλειά τελείωσε. Η ζώνη πέριξ της λεκάνης μένει συχνά... «παραμελημένη» και το πρόβλημα επιδεινώνεται.

Ο ψεκασμός λευκού ξιδιού γύρω από τη βάση της τουαλέτας μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα, με τους ειδικούς στον οικιακό καθαρισμό να προτείνουν τη μέθοδο για μπάνια με έντονη χρήση ή στάσιμο αέρα.

Η λογική είναι απλή. Το λευκό ξίδι διαθέτει αντιβακτηριακές και αποσμητικές ιδιότητες αρκετά ισχυρές ώστε να εξουδετερώνουν τις οσμές ούρων και να επιβραδύνουν την επανεμφάνιση βακτηρίων στους αρμούς και στις ενώσεις του δαπέδου. Διαλύει επίσης τα άλατα που αφήνουν το σκληρό νερό και η υγρασία.

Το πρόβλημα ξεκινά εκεί που οι περισσότεροι σταματούν να καθαρίζουν

Κάποιο υπόλειμμα, ένας λεκές, μια επίμονη μυρωδιά. Η λύση ξεκινά από το σημείο όπου οι περισσότεροι σταματούν να καθαρίζουν: το πάτωμα γύρω από την τουαλέτα.

Η διαδικασία απαιτεί ελάχιστο χρόνο. Ψεκάστε ξίδι γύρω από τη βάση της τουαλέτας, στο δάπεδο και πίσω από τη λεκάνη. Αφήστε το να δράσει για 10 έως 15 λεπτά. Σκουπίστε με νωπό πανί ή χαρτί κουζίνας. Οι επίμονοι λεκέδες χρειάζονται βούρτσα. Μερικοί προσθέτουν λίγες σταγόνες λεμονιού ή αιθέριου ελαίου για άρωμα, όμως το απλό λευκό ξίδι είναι αρκετό.

Οι ειδικοί προτείνουν επανάληψη δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα σε μπάνια με υγρασία ή συνεχή χρήση.

Τι άλλο παραλείπεται σε έναν γρήγορο καθαρισμό

Το κόλπο με το ξίδι διορθώνει ένα συχνό πρόβλημα. Οι επαγγελματίες του καθαρισμού επισημαίνουν μερικά ακόμη.

Η Carolyn Forté, διευθύντρια του Home Care & Cleaning Lab του Good Housekeeping Institute, δήλωνε στο Good Housekeeping τον Μάρτιο του 2026 ότι οι περισσότεροι καθαρίζουν την τουαλέτα υπερβολικά γρήγορα, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν να δράσουν σωστά τα προϊόντα.

«Πολλά απολυμαντικά επιφανειών χρειάζεται να παραμείνουν πάνω στις επιφάνειες για αρκετά λεπτά ώστε να εξοντώσουν τα μικρόβια», είπε. Η μείωση αυτού του χρόνου αφήνει πίσω τα μικρόβια και απαιτεί πιο έντονο τρίψιμο αργότερα.

Η μέθοδός της οργανώνει τη διαδικασία ώστε τα καθαριστικά να έχουν τον απαραίτητο χρόνο δράσης: Ξεκινά με τη λεκάνη, καλύπτοντας το εσωτερικό και το κάτω μέρος του χείλους με καθαριστικό με βάση τη χλωρίνη. Μετά το τρίψιμο, το προϊόν παραμένει για πέντε λεπτά πριν το καζανάκι τραβηχτεί. Αν δεν υπάρχει ειδικό καθαριστικό, μισό φλιτζάνι καθαρής χλωρίνης λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και τον ίδιο χρόνο αναμονής.

Αφήστε το προϊόν να δράσει

Το να καθαρίζεις «στον αυτόματο» είναι ίσως το μεγαλύτερο λάθος στις δουλειές του σπιτιού. Το τρίψιμο δεν μπορεί να αντικαταστήσει την δουλειά που κάνει το καθαριστικό όταν μείνει στο σημείο για τον χρόνο που πρέπει.

Αφού τελειώσει με το εσωτερικό της λεκάνης, η Forté συνεχίζει με το εξωτερικό. Χρησιμοποιεί απολυμαντικό σπρέι μπάνιου πολλαπλών χρήσεων στο καζανάκι, στο εξωτερικό της λεκάνης και στα πλαϊνά, τμήμα–τμήμα. Οι επιφάνειες μένουν υγρές για 10 λεπτά πριν σκουπιστούν και ξεπλυθούν, χρόνος που απαιτούν τα περισσότερα προϊόντα για να δράσουν. Το στενό σημείο ανάμεσα στο κάθισμα και το καζανάκι καθαρίζεται με τον ίδιο τρόπο.

Ακολουθούν το κάθισμα και το καπάκι της τουαλέτας, ψεκασμένα και από τις δύο πλευρές. Η Forté ξεχωρίζει ιδιαίτερα το καζανάκι, μια επιφάνεια συχνής επαφής που χρειάζεται ένα τελευταίο πέρασμα με απολυμαντικό μαντηλάκι και φυσικό στέγνωμα.

Μια ακόμη λύση για τους λεκέδες από άλατα

Ξεχωριστά από τον ψεκασμό γύρω από τη βάση, το ξίδι λειτουργεί και μέσα στη λεκάνη, αλλά σε διαφορετικούς χρόνου. Η Forté εξηγεί ότι το λευκό ξίδι αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τους λεκέδες από σκληρό νερό, απλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο.

Συνιστά να αδειάσει πρώτα η λεκάνη, να προστεθεί αρκετό ξίδι ώστε να καλυφθεί η γραμμή του νερού και να μείνει το καπάκι κλειστό όλη τη νύχτα. «Το ξίδι διαλύει τα άλατα που συσσωρεύονται εκεί».

Το πρωί προσθέτει ένα φλιτζάνι μαγειρική σόδα. Τρίψτε φορώντας γάντια, τραβήξτε το καζανάκι και επαναλάβετε αν τα άλατα επιμένουν. Για μια πιο γρήγορη εκδοχή, ανακατεύει το διάλυμα ξιδιού και σόδας με τη βούρτσα και στη συνέχεια ξεπλένει.

Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζεται η τουαλέτα

Η συχνότητα εξαρτάται από τον κίνδυνο. Η Forté επισημαίνει ότι η τουαλέτα πρέπει να απολυμαίνεται πλήρως κάθε δύο έως τρεις ημέρες όταν κάποιος στο σπίτι είναι άρρωστος. Σε κανονικές συνθήκες, μία φορά την εβδομάδα ή κάθε δύο εβδομάδες επαρκεί για τα περισσότερα νοικοκυριά, ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών.

Προσοχή! Τα εργαλεία καθαρισμού χρειάζονται επίσης φροντίδα. Μια βούρτσα που αποθηκεύεται βρεγμένη μπορεί να αναπτύξει μούχλα. Η Forté προτείνει ψεκασμό με απολυμαντικό και τοποθέτησή της ανάμεσα στο κάθισμα και τη λεκάνη ώστε να στεγνώσει πάνω από το νερό. Γάντια και σφουγγάρια πρέπει να μουλιάζουν για πέντε λεπτά σε διάλυμα τριών κουταλιών χλωρίνης ανά λίτρο νερού και στη συνέχεια να στεγνώνουν στον αέρα.

Ο ψεκασμός γύρω από τη βάση και ο βαθύς καθαρισμός της λεκάνης απαιτούν διαφορετικούς χρόνους. Ο πρώτος είναι μια γρήγορη διαδικασία που επαναλαμβάνεται αρκετές φορές την εβδομάδα. Ο δεύτερος αποτελεί πλήρη απολύμανση. Αυτό που τους ενώνει είναι ο βασικός κανόνας που υπογραμμίζουν οι ειδικοί: το καθαριστικό χρειάζεται χρόνο επαφής με την επιφάνεια για να κάνει σωστά τη δουλειά του.

Πηγή: dailygalaxy.com