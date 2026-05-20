«Την πρώτη φορά επικαλέστηκε το απόρρητο. Τώρα λέει ευθαρσώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους για την παρακολούθησή μου», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αναλυτικά ο διάλογος.

Ένα νέο δεδομένο στην υπόθεση της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη κατέθεσε σήμερα ο Θεμιστοκλής Δεμίρης στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο διοικητής της ΕΥΠ δήλωσε πως στον σχετικό φάκελο που παραδόθηκε στην ΑΑΔΕ δεν αναφέρονταν οι λόγοι της παρακολούθησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως πολλές φορές τα αιτήματα παρακολούθησης γίνονται… προφορικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης του είπε ότι περιφρονεί τη νοημοσύνη των συμμετεχόντων, σημειώνοντας ότι την πρώτη φορά που βρέθηκε ενώπιον της Επιτροπής είχε επικαλεστεί το απόρρητο.

«Σήμερα, συνεπώς, ο κ. Δεμίρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το «ενδιαφέρον» να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα».

Αναλυτικά ο διάλογος:

ΔΕΜΙΡΗΣ: «Τον φάκελο τον παρέδωσα στην ΑΔΑΕ».

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: «Στον φάκελο γράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής μου;

ΔΕΜΙΡΗΣ: «Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη».

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: «Δεν παραδώσατε, λοιπόν, τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθηση μου. Που είναι αυτά τα έγγραφα;»

ΔΕΜΙΡΗΣ: «Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά».

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: «Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά; Αυτό μου λέτε;»

ΔΕΜΙΡΗΣ: «Όχι, δεν λέω αυτό».

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: «Τι λέτε; Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης μου;»

ΔΕΜΙΡΗΣ: «Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε».

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: «Άρα, τι δείξατε στην ΑΔΑΕ; Κάτι που εσείς ο ίδιος δεν είδατε ποτέ, όπως μόλις μας είπατε; Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά. Σήμερα, συνεπώς, ο κ. Δεμίρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το «ενδιαφέρον» να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρρητο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρρητο αλλά μας λέει ευθαρσώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση μου».

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με την ακρόαση του Θεμιστοκλή Δεμίρη. Ματαιώθηκε η 2η συνεδρίαση όπου είχε κληθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.