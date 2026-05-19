Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης. Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα.

Σοβαρή ανησυχία έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες σε αρκετές περιοχές της Αττικής, καθώς κάτοικοι αναφέρουν έντονη οσμή αερίου στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο.

Σύμφωνα με τις αναφορές, το φαινόμενο καταγράφεται σε περιοχές.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι η οσμή είναι έντονη και διάχυτη χωρίς να διευκρινίζεται η προέλευσή της, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μυρωδιά του υγραερίου είναι τόσο έντονη που ήδη έχουν αρχίσει να εκκενώνονται προληπτικά γραφεία και επιχειρήσεις, ενώ ακόμα αναζητείται η αιτία που το έχει προκαλέσει όλο αυτό.

Παράλληλα σύμφωνα με αναφορές γονέων λόγω της έντονης οσμής σχόλασαν νωρίτερα μαθητές σχολείων σε Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα και Βύρωνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης

Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται. Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης. Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα.