O Δήμος Νέας Σμύρνης συστήνει στους κατοίκους να μείνουν σε χώρους με κλειστά παράθυρα.

Σε συνέχεια των αλλεπάλληλων αναφορών για οσμή αερίου στην Αττική και ιδίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο, με κατοίκους να κάνουν λόγο για χαρακτηριστική μυρωδιά στην ατμόσφαιρα εξέδωσε ανακοίνωση ο Δήμος Νέας Σμύρνης.

Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης

Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται. Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης. Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα.

Εκκενώθηκαν προληπτικά σχολεία

Παράλληλα υπήρξαν αναφορές για προληπτικές απομακρύνσεις μαθητών σε σχολικές μονάδες και νωρίτερο σχόλασμα σε περιοχές όπως η Καλλιθέα, η Νέα Σμύρνη και ο Βύηρωνας λόγω της έντονης οσμής και της δυσφορίας που προκλήθηκε.

Παρά την κινητοποίηση πολιτών και τα πολλά τηλεφωνήματα προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι πρώτοι έλεγχοι δεν έδειξαν εστία διαρροής. Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν το φαινόμενο μέχρι να εντοπιστεί η πηγή της οσμής.