Ακούστηκαν κόρνες στο παλτό του «Τροχού της Τύχης», ενθουσιασμένος ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

Μία αναπάντεχη εξέλιξη είχε το σημερινό επεισόδιο του «Τροχού της Τύχης» με τον παίκτη να κερδίζει την τελευταία στιγμή τον γρίφο, το χρηματικό ποσό και το αυτοκίνητο.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου, ο Σήφης, βρισκόταν ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους διεκδικώντας ένα σεβαστό χρηματικό ποσό.

Ο γρίφος που κλίθηκε να λύσει ήταν από την κατηγορία «πάνε πακέτο», και ενώ είχε βρει την πλειοψηφία των γραμμάτων, δυσκολεύτηκε να βρει τις δύο λέξεις.

Μόλις μερικά δευτερόλεπτα πριν από την εκπνοή του χρόνου, ο Σήφης στάθηκε τυχερός και αναφώνησε: «Λιμάνι, άγκυρα», λύνοντας σωστά το γρίφο.

Όταν ο Πέτρος Πολυχρονίδης, άνοιξε τον τελευταίο φάκελο, ξέσπασε σε πανηγυρισμούς καθώς του χάρισε το αυτοκίνητο μαζί με 255 ευρώ που ο Σήφης είχε καταφέρει να κερδίσει από πριν.

