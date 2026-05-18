Ο νέος οδηγός του Dnews για τη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Μια νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Η διάταξη αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές έως το τέλος του 2023 και συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις ένταξης, αλλά και σημαντικά ευεργετήματα για όσους τηρήσουν τη ρύθμιση.

Ο οδηγός του Dnews.gr που ακολουθεί, παρουσιάζει μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις τα βασικά σημεία του νέου πλαισίου, τα χρέη που εντάσσονται, τις προθεσμίες και τις περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης.

1. Ποια χρέη μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση;

Στη ρύθμιση εντάσσονται βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

2. Πόσες δόσεις προβλέπει η ρύθμιση;

Οι οφειλές μπορούν να εξοφληθούν τμηματικά σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με την επιλογή του οφειλέτη.

3. Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις;

Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 μέσω της φορολογικής διοίκησης.

4. Μπορούν να ενταχθούν οφειλές που βρίσκονται σε αναστολή πληρωμής;

Ναι. Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα συμπεριλάβει στη ρύθμιση και χρέη που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής πληρωμής, όπως οφειλές που έχουν «παγώσει» λόγω δικαστικών διαδικασιών.

5. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις ένταξης;

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, να μην έχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία και να έχει τακτοποιήσει τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν εντάσσονται στη ρύθμιση.

6. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης;

Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ.

7. Ποιο επιτόκιο θα ισχύει για τις ρυθμισμένες οφειλές;

Η βασική οφειλή επιβαρύνεται με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,84%, το οποίο αντικαθιστά τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

8. Πότε ενεργοποιείται η ρύθμιση;

Η υπαγωγή ολοκληρώνεται με την πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

9. Ποια οφέλη έχουν όσοι τηρούν τη ρύθμιση;

Οι οφειλέτες αποκτούν φορολογική ενημερότητα, αναστέλλονται ποινικές διώξεις και μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, ενώ «παγώνουν» διαδικασίες εκτέλεσης σε κινητά, ακίνητα και απαιτήσεις.

10. Πότε χάνεται η ρύθμιση;

Η ρύθμιση παύει να ισχύει εάν ο οφειλέτης δεν πληρώσει δύο συνεχόμενες δόσεις ή αφήσει αρρύθμιστες νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Σε αυτή την περίπτωση, το σύνολο της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό.