Η πίεση για υψηλές επιδόσεις, οι προσδοκίες και η αγωνία για το μέλλον επηρεάζουν σημαντικά την ψυχολογία των υποψηφίων - Πώς πρέπει να το χειριστούν οι γονείς.

Οι Πανελλήνιες 2026 αποτελούν κάθε χρόνο μία από τις πιο απαιτητικές και αγχωτικές περιόδους για τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Για πολλούς εφήβους, οι εξετάσεις συνδέονται όχι μόνο με την ακαδημαϊκή επιτυχία, αλλά και με την αυτοεκτίμηση, την κοινωνική αποδοχή και τις προσδοκίες για το μέλλον. Η έντονη πίεση για καλές επιδόσεις, οι ατελείωτες ώρες διαβάσματος, η κούραση και η αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ψυχική υγεία των υποψηφίων.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, παρότι το άγχος σε έναν βαθμό θεωρείται φυσιολογικό, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η συναισθηματική επιβάρυνση ξεπερνά τα φυσιολογικά όρια και μετατρέπεται σε σοβαρή ψυχολογική πίεση. Γι’ αυτόν τον λόγο, γονείς και εκπαιδευτικοί καλούνται να βρίσκονται σε εγρήγορση και να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα σημάδια που δείχνουν ότι ένας μαθητής δυσκολεύεται να διαχειριστεί την κατάσταση.

Επίμονη θλίψη και συναισθηματική απομόνωση

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προειδοποιητικά σημάδια είναι η συνεχής θλίψη και η συναισθηματική απόσυρση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό ένας μαθητής να αισθάνεται άγχος ή απογοήτευση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή μετά από ένα δύσκολο διαγώνισμα. Ωστόσο, όταν η κακή διάθεση διαρκεί για εβδομάδες, συνοδεύεται από απαισιοδοξία και επηρεάζει την καθημερινότητα, τότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πολλοί έφηβοι αρχίζουν να απομακρύνονται από φίλους και οικογένεια, αποφεύγουν συζητήσεις ή κλείνονται στο δωμάτιό τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η κοινωνική απομόνωση συχνά αποτελεί ένδειξη ότι ο μαθητής βιώνει έντονη ψυχολογική πίεση και αισθάνεται ότι δεν μπορεί να εκφράσει όσα νιώθει.

Απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες

Ένα ακόμη σημαντικό σημάδι είναι η απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που μέχρι πρότινος ευχαριστούσαν τον έφηβο. Μαθητές που αγαπούσαν τον αθλητισμό, τη μουσική, τις εξόδους με φίλους ή άλλες δημιουργικές ασχολίες μπορεί ξαφνικά να σταματήσουν να συμμετέχουν σε αυτές. Οι ψυχολόγοι εξηγούν ότι η εγκατάλειψη δραστηριοτήτων που προσφέρουν χαρά και εκτόνωση μπορεί να συνδέεται με έντονο άγχος, ψυχική εξάντληση ή ακόμα και καταθλιπτικά συμπτώματα. Όταν ένας μαθητής μοιάζει να μην απολαμβάνει τίποτα και δείχνει συνεχώς κουρασμένος ή αδιάφορος, το περιβάλλον του οφείλει να το αντιμετωπίσει σοβαρά.

Αλλαγές στον ύπνο και στις διατροφικές συνήθειες

Η ψυχολογική πίεση συχνά επηρεάζει και τις βασικές καθημερινές συνήθειες των εφήβων. Πολλοί μαθητές παρουσιάζουν αϋπνία, δυσκολία να κοιμηθούν ή ξυπνούν συνεχώς μέσα στη νύχτα εξαιτίας του άγχους. Άλλοι, αντίθετα, κοιμούνται υπερβολικά πολλές ώρες και δυσκολεύονται να βρουν ενέργεια για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Παράλληλα, μπορεί να εμφανιστούν σημαντικές αλλαγές στη διατροφή. Ορισμένοι χάνουν την όρεξή τους και παραλείπουν γεύματα, ενώ άλλοι στρέφονται στην υπερκατανάλωση φαγητού ως τρόπο διαχείρισης του στρες. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι απότομες αλλαγές στον ύπνο και στη διατροφή αποτελούν συχνά ενδείξεις συναισθηματικής επιβάρυνσης.

Έντονη ευερεθιστότητα και εκρήξεις θυμού

Κατά την περίοδο των Πανελληνίων, αρκετοί μαθητές εμφανίζονται πιο νευρικοί και ευερέθιστοι από το συνηθισμένο. Μπορεί να αντιδρούν υπερβολικά σε μικρές παρατηρήσεις, να εκνευρίζονται εύκολα ή να ξεσπούν σε γονείς και αδέλφια χωρίς προφανή λόγο. Αν και το στρες μπορεί να προκαλέσει εκνευρισμό, όταν οι εκρήξεις θυμού γίνονται συχνές και συνοδεύονται από έντονη ένταση ή απόγνωση, τότε ίσως υποδηλώνουν ότι ο μαθητής δυσκολεύεται ψυχολογικά περισσότερο απ’ όσο δείχνει.

Χαμηλή αυτοεκτίμηση και αρνητικές σκέψεις

Πολλοί υποψήφιοι συνδέουν την επιτυχία στις εξετάσεις με την προσωπική τους αξία. Έτσι, όταν νιώθουν ότι δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες, αρχίζουν να αμφισβητούν τον εαυτό τους. Εκφράσεις όπως «δεν είμαι αρκετά καλός», «θα αποτύχω», «δεν αξίζω τίποτα» ή «απογοήτευσα τους πάντες» δεν πρέπει να περνούν απαρατήρητες. Η συνεχής αυτοκριτική και η πεποίθηση ότι ένα αποτέλεσμα καθορίζει ολόκληρο το μέλλον μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά την ψυχολογία των εφήβων. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η υπερβολική πίεση και η σύνδεση της αξίας του παιδιού αποκλειστικά με τους βαθμούς μπορεί να ενισχύσουν αυτά τα συναισθήματα.

Απαισιοδοξία

Ένα από τα πιο σοβαρά προειδοποιητικά σημάδια είναι όταν ένας μαθητής εκφράζει απελπισία για το μέλλον. Φράσεις όπως «δεν έχει νόημα τίποτα», «θα ήταν καλύτερα να μην υπάρχω» ή «όλοι θα ήταν καλύτερα χωρίς εμένα» πρέπει να αντιμετωπίζονται με απόλυτη σοβαρότητα. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ακόμη και αν τέτοιες εκφράσεις φαίνονται υπερβολικές ή ειπωμένες «πάνω στα νεύρα», δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται. Η άμεση στήριξη και η επικοινωνία με ειδικό ψυχικής υγείας μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς

Οι γονείς παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συναισθηματική στήριξη των παιδιών τους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Οι ψυχολόγοι συμβουλεύουν τους γονείς να δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου ο έφηβος θα μπορεί να εκφράζει τα συναισθήματά του χωρίς φόβο κριτικής ή αποδοκιμασίας. Η συνεχής πίεση για υψηλές επιδόσεις ή οι συγκρίσεις με άλλους μαθητές μπορούν να αυξήσουν το άγχος και να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την ψυχολογία του παιδιού. Αντίθετα, η κατανόηση, η ενθάρρυνση και η υπενθύμιση ότι οι εξετάσεις δεν καθορίζουν την αξία ενός ανθρώπου μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά. Εξίσου σημαντικό είναι οι γονείς να παρατηρούν αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών τους και να ζητούν βοήθεια από ειδικούς όταν αισθάνονται ότι η κατάσταση ξεπερνά τις δυνατότητές τους.

Η σημασία της έγκαιρης παρέμβασης

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έγκαιρη αναγνώριση των προειδοποιητικών σημαδιών μπορεί να αποτρέψει σοβαρότερες ψυχολογικές δυσκολίες. Η στήριξη από την οικογένεια, το σχολείο και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας βοηθά τους εφήβους να διαχειριστούν καλύτερα το άγχος και να κατανοήσουν ότι μια εξέταση, όσο σημαντική κι αν είναι, δεν καθορίζει ολόκληρη τη ζωή τους.

Οι Πανελλήνιες αποτελούν μία σημαντική δοκιμασία, όχι όμως το μοναδικό κριτήριο επιτυχίας ή ευτυχίας. Αυτό είναι το μήνυμα που χρειάζεται να ακούσουν περισσότερο οι νέοι άνθρωποι αυτή την περίοδο.