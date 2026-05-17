Ένας μουσικός διαγωνισμός που τελικά αποκτά και πολιτικά χαρακτηριστικά... Η Βουλγαρία κέρδισε τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026 το Σάββατο, νικώντας το Ισραήλ σε μια δραματική βραδιά στη Βιέννη που αμαυρώθηκε από το μποϊκοτάζ αρκετών χωρών.

Η Eurovision αποφεύγει για άλλη μια φορά το εφιαλτικό σενάριο, καθώς η Βουλγαρία κερδίζει το Ισραήλ. Αυτός είναι ο τίτλος στο Politico για τα αποτελέσματα της Eurovision 2026 και παραμένει μια μεγάλη απορία. Πώς καταφέρνει το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια να πλασάρεται τόσο ψηλά στον μουσικό διαγωνισμό.

Ένας μουσικός διαγωνισμός που τελικά αποκτά και πολιτικά χαρακτηριστικά... Μόλις χθες μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ για την στήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος... Ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, επέλεξε να ευχαριστήσει τον πρόεδρο του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, αλλά και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, συνδέοντας τις πολιτικές «συμμαχίες» με τη μουσική μάχη που έδινε ο Akylas, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα στον τελικό της Eurovision.

Παίρνοντας τον λόγο αμέσως μετά την ομιλία του Μάνφρεντ Βέμπερ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη… στήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στον Έλληνα εκπρόσωπο.

«Θέλω να σε ευχαριστήσω που δεσμεύτηκες ότι τα αδελφά κόμματα, το ΕΛΚ, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Akyla στη Eurovision», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, με τον πρόεδρο του ΕΛΚ να χειροκροτά χαμογελώντας και να επιδοκιμάζει το σχόλιο.

Ο πρωθυπουργός εκτός από τον Βέμπερ, έδωσε… ασίστ και στον Νίκο Χριστοδουλίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Παρότι είμαστε ανταγωνιστικοί με την αδελφή Κύπρο, αγαπητέ μου Νίκο, είμαι σίγουρος ότι η αμοιβαία στήριξη, η οποία πάντα εκδηλώνεται στο πλαίσιο της Eurovision, θα συνεχιστεί και σήμερα. Μόνο που η παρουσία σου εδώ σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο», πρόσθεσε με νόημα.

Η Βουλγαρία κέρδισε με 516 βαθμούς και τώρα θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό το 2027. Η DARA, η οποία εκπροσώπησε τη Βουλγαρία με το αισιόδοξο «Bangaranga», κατέκτησε την κορυφή τόσο στις ψήφους της κριτικής επιτροπής όσο και του κοινού. Ο Ισραηλινός Νόαμ Μπετάν, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Michelle», κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 343 βαθμούς.

Η 70ή έκδοση του εμβληματικού διαγωνισμού τραγουδιού στιγματίστηκε από διαμάχες γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ, οι οποίες ώθησαν πέντε χώρες να μποϊκοτάζ της διοργάνωσης, βυθίζοντας την Eurovision στη βαθύτερη — και συνεχιζόμενη — πολιτική κρίση των τελευταίων ετών.

Οι εντάσεις σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό ξέσπασαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν ο καλλιτέχνης Νόαμ Μπετάν ερμήνευσε την ποπ μπαλάντα «Michelle» υπό ηχηρές αποδοκιμασίες και συνθήματα κατά τη διάρκεια του ημιτελικού. Τέσσερα μέλη του κοινού έπρεπε να απομακρυνθούν για «διασπαστική συμπεριφορά», σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Οι χώρες που δεν συμμετείχαν φέτος (Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία ​​και Ισλανδία) δήλωσαν ότι η απόφασή τους οφειλόταν στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και την επακόλουθη ανθρωπιστική κρίση που προκάλεσε.

Το σύστημα ψηφοφορίας

Η EBU αναθεώρησε το σύστημα ψηφοφορίας της Eurovision φέτος, μετά από υποδείξεις ότι η ισραηλινή κυβέρνηση επηρέασε τα αποτελέσματα του περασμένου έτους μέσω μιας μαζικής εκστρατείας ψηφοφορίας. Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, KAN, αρνήθηκε αυτούς τους ισχυρισμούς.

Μιλώντας πριν από τον τελικό του Σαββάτου το βράδυ, ο επικεφαλής της Eurovision, Martin Green, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το σύστημα ψηφοφορίας είναι «δίκαιο και ασφαλές».

Οι προσπάθειες του Ισραήλ να επηρεάσει την ψηφοφορία της Eurovision ξεκίνησαν χρόνια πριν έγραφαν προ ημερών οι NY Times, που αποκαλύπτουν την προπαγάνδα για το πώς το γραφείο Νετανιάχου μετέτρεψε τη μουσική σκηνή σε εργαλείο δύναμης.

«Το περασμένο φθινόπωρο και χειμώνα, ανώτεροι Ισραηλινοί διπλωμάτες επικοινώνησαν επειγόντως με αξιωματούχους και τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλη την Ευρώπη για να αντιμετωπίσουν ένα λεπτό, αν και απροσδόκητο θέμα: τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ήθελαν να απαγορεύσουν τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovisionκαι απείλησαν να μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό λόγω του πολέμου στη Γάζα. Κάποιοι μάλιστα κατηγόρησαν την ισραηλινή κυβέρνηση ότι επηρέασε άδικα τα αποτελέσματα μέσω μιας μαζικής εκστρατείας ψηφοφορίας» γράφουν οι NYTimes.

Το Ισραήλ αναμφισβήτητα είχε μεγαλύτερες διπλωματικές ανησυχίες από έναν διαγωνισμό ποπ μουσικής, ακόμη και έναν που μετρά τα 166 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών είχε πρόσφατα κατηγορήσει το Ισραήλ ότι διέπραξε γενοκτονία, την οποία όμως οι Ισραηλινοί αρνήθηκαν σθεναρά. Και οι παγκόσμιοι ηγέτες αναγνώριζαν την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, στην οποία είχε αντιταχθεί εδώ και καιρό.

«Είμαι λίγο έκπληκτος γιατί αυτό είναι ένα θέμα που εξετάζει η πρεσβεία», έγραψε ο Stefan Eiriksson, επικεφαλής του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Ισλανδίας, σε έναν Ισραηλινό διπλωμάτη που ήθελε να συζητήσει τη Eurovision τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η έρευνα των New York Times ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ διεξήγαγε μια κρατικά υποστηριζόμενη εκστρατεία επιρροής κατά τη διάρκεια προηγούμενων Eurovision, τροφοδοτώντας εικασίες ότι τα αποτελέσματα διαστρεβλώθηκαν.

Στο ρεπορτάζ, οι New York Times ισχυρίζονται ότι η ισραηλινή κυβέρνηση χρησιμοποίησε τον διαγωνισμό τραγουδιού ως τρόπο για να «βελτιώσει την φθίνουσα φήμη της χώρας και να συγκεντρώσει διεθνή υποστήριξη» και είχε εφαρμόσει προωθητικές ενέργειες γύρω από τον διαγωνισμό, ήδη από 2018. Σύμφωνα με τους NYTimes η κυβέρνηση δαπάνησε τουλάχιστον 1 εκατ. δολάρια για το μάρκετινγκ της Eurovision. Μέρος αυτής της χρηματοδότησης προήλθε από το γραφείο hasbara του πρωθυπουργού Μπένιαμίν Νετανιάχου, το οποίο ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με τη δημόσια εικόνα του έθνους. Μόνο το 2024, φέρεται να διατέθηκαν 800.000 δολάρια για την «προώθηση των ψήφων» για τον διαγωνισμό.

Οι κυβερνήσεις υποτίθεται ότι δεν παρεμβαίνουν στην ψηφοφορία, και ο διευθυντής της Eurovision, Martin Green, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ενώ οι ενέργειες του Ισραήλ ήταν υπερβολικές, δεν συνέβαλαν στο να έρθει η χώρα στη δεύτερη θέση το 2024, οπότε εκπροσωπήθηκε από την Eden Golan ή το 2025 από την Yuval Raphael.