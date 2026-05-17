Στον τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη, η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla και το τραγούδι Ferto συγκέντρωσε συνολικά 220 βαθμούς, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση στην τελική κατάταξη. Όπως είναι φυσικό υπάρχει απογοήτευση στην ελληνική συμμετοχή, αλλά και γενικότερα για το αποτέλεσμα, καθώς υπήρχαν πολλές προσδοκίες για μία καλύτερη θέση. Η βαθμολογία αυτή προέκυψε από 73 βαθμούς που έδωσαν οι κριτικές επιτροπές και 147 βαθμούς από την ψηφοφορία του κοινού (televoting).

Στην ψηφοφορία των κριτικών επιτροπών, η Ελλάδα δεν πήρε βαθμούς από 20 από τις 34 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Βουλγαρία, η Γερμανία. Στην ψηφοφορία των κριτικών επιτροπών, η Ελλάδα δεν έλαβε βαθμούς από 20 από τις 34 χώρες. Ανάμεσα σε αυτές που έδωσαν μηδέν βαθμούς ήταν η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Γεωργία, η Ρουμανία, η Ιταλία, η Μάλτα και η Κροατία.

Αναλυτικά οι χώρες που μας έδωσαν 0 στις κριτικές επιτροπές ήταν οι: Ελβετία, Μάλτα, Ουκρανία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Γερμανία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Γεωργία, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Νορβηγία, Ιταλία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κροατία, Λιθουανία, Ρουμανία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού για τις πρώτες θέσεις:

