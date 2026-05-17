Το μήνυμα Νίκολιτς λίγο πριν τον αγώνα. Τι δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ.

Σήμερα είναι ο αγώνας ΑΕΚ - Ολυμπιακός.

Την ελπίδα του πως ο φετινός τίτλος που κατέκτησε η ομάδα του θα είναι η αρχή ενός κύκλου που θα φέρει κι άλλες επιτυχίες στον σύλλογο, εξέφρασε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ο προπονητής της ΑΕΚ μίλησε στην κάμερα των συνδρομητικών καναλιών CosmoteSports TV ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια (Κυριακή 17/5, 19:30), για την 6η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League.

Η Ένωση εξασφάλισε την περασμένη Κυριακή (10/5) το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της και πρώτο με τον 46χρονο Σέρβο τεχνικό στον πάγκο της. Οι οπαδοί γέμισαν την «Αγιά Σοφιά-Allwyn Arena» το απόγευμα του Σαββάτου, στην ανοιχτή προπόνηση, ενώ μετά το τέλος του αυριανού αγώνα θα πραγματοποιηθεί η φιέστα.

Την ελπίδα πως ο Ολυμπιακός θα τερματίσει τελικά στη δεύτερη θέση της Super League, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τα προκριματικά του UEFA Champions League της προσεχούς περιόδου, εξέφρασε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μιλώντας ο προπονητής του Ολυμπιακού στην κάμερα των συνδρομητικών καναλιών CosmoteSports, λίγο πριν το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του κρατάει την τύχη της στα χέρια της ενώ επεσήμανε πως θα χρειαστεί να είναι πιο εύστοχη σε σχέση με το προηγούμενο μεταξύ τους ματς στα Play Off (η ΑΕΚ είχε κερδίσει 1-0 στον Πειραιά στην πρεμιέρα του μίνι πρωταθλήματος).

Η σέντρα θα προβληθεί μέσα από το CS2HD.

Σημειώνεται πως Μάριος Ηλιόπουλος και Χαβιέ Ριμπάλτα έδωσαν το παρών στην τελευταία προπόνηση της ομάδας της ΑΕΚ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, για την 6η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League.

Προς το τέλος της προπόνησης, ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ βγήκε στον αγωνιστικό χώρο, πήρε το μικρόφωνο και μίλησε στους φίλους της Ένωσης. Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος: «Λαέ της ΑΕΚ. Παλικάρια της ΑΕΚ. Από σήμερα θα ακούνε ΑΕΚ και θα τρίζει η γη, θα γίνεται σεισμός. Η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ομάδα, δεν είναι ιδέα, η ΑΕΚ είναι κίνημα. Τα παλικάρια μας εδώ, τα θηρία αυτά, το φέρανε αυτό που θέλανε φέτος. Τα θηρία μας, του Μάρκο Νίκολιτς. Δείξαμε στη νεολαία πως μπορεί να ονειρεύεται, για νέα πράγματα, για κατακτήσεις με αξιοπρέπεια, με καθαρότητα, έξω από λάσπη, για να μπορούν τα παιδιά να διεκδικούν το μέλλον τους».

Και στη συνέχεια ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ συμπλήρωσε: «Όλοι μαζί ενωμένοι, κι αύριο το ίδιο. Από αύριο σταματά το σύνθημα για τις μάνες, είναι τα ιερά σύμβολα. Το πρωτάθλημα το κερδίσαμε τη μέρα που γιορτάζουν οι μάνες. Σας φιλώ, σας αγαπώ και αυτή η ομαδάρα με τους ανθρώπους που είμαστε όλοι ενωμένοι σαν γροθιά, θα είμαστε πρωταγωνιστές στην αρένα, στα πάντα. Σας αγαπώ. Δείξαμε τον δρόμο της νίκης, της κατάκτησης. Έχουμε πολλή δουλειά αύριο».

Σήμερα η απονομή στην ΑΕΚ

Το 48ωρο των εορτασμών για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της ΑΕΚ ξεκίνησε στη Νέα Φιλαδέλφεια από το μεσημέρι του Σαββάτου (16/5).

Λάβαρα, τεράστιες σημαίες και πολλές ακόμη εκπλήξεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα μέχρι να φτάσουμε στο βράδυ της Κυριακής (17/5) όταν και μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην «Allwyn Arena» (19:30) θα γίνει η απονομή του τροπαίου στον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του.

Οι «κιτρινόμαυροι» γνώρισαν μία ακόμη αποθέωση από τους φίλους της ομάδας που κατέκλυσαν τις εξέδρες του γηπέδου προκειμένου να παρακολουθήσουν την τελευταία προπόνησή της. Πάνω από 20.000, οι περισσότεροι εκ των οποίων δε θα έχουν τη δυνατότητα να δουν live την απονομή καθώς τα εισιτήρια έχουν κάνει... φτερά εδώ και περίπου 20 ημέρες, συγκεντρώθηκαν εντός γηπέδου για να ευχαριστήσουν και να χειροκροτήσουν τους πρωταγωνιστές της εφετινής εκπληκτικής πορείας εντός κι εκτός των συνόρων.

Μάλιστα, η ΠΑΕ ΑΕΚ τοποθέτησε 14 λάβαρα στην «Allwyn Arena», ένα για κάθε πρωτάθλημα της και την Κυριακή (17/5) θα γιορταστεί το τελευταίο, αυτό της σεζόν 2025-26. Η αποστολή της Ένωσης, μάλιστα θα φτάσει στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας με συνοδεία των οπαδών της ΑΕΚ, όπου θ' αποθεωθεί και εκεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως η «Original 21» απηύθυνε κάλεσμα για τις 16:30 της Κυριακής, ενώ έστειλε μήνυμα να φορούν όλοι κίτρινα στο γήπεδο.