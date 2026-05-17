Μία από τις πιο ανατρεπτικές και εκκεντρικές εμφανίσεις είχε η Βουλγαρία στον τελικό της Eurovision 2026, με την Ντάρα να χορεύει και να τραγουδά ξέφρενα στους ρυθμούς του «Bangaranga».

Το τραγούδι της υπογράφηκε στιχουργικά και συνθετικά από τον Έλληνα συνθέτη Δημήτρη Κοντόπουλο, και η Ντάρα κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις του κοινού.

Διαγωνίστηκε πρώτη στον Β’ Ημιτελικό και αμέσως μετά την εμφάνισή της πήρε φωτιά στα προγνωστικά.

Το πρώτο πλάνο έφερνε τα πάνω – κάτω και η Ντάρα συνέχισε να δίνει τον δικό της παλμό.

Σαφής εξήγηση για το τι σημαίνει το «Bangaranga» δεν υπάρχει ωστόσο η ίδια ανέφερε ότι «ξορκίζει το κακό».

Μέσα σε τρία μόλις λεπτά, κατάφερε να αποδώσει στο μέγιστο και όλα θα κριθούν στην τελική βαθμολογία.

Ποια είναι η Ντάρα

Η Βουλγαρία με την Ντάρα, βρέθηκε για πρώτη φορά στην κορυφή του διαγωνισμού.

Γεννημένη το 1998, η Νταρίνα Νικολάεβα Γιότοβα, κέρδισε τον 70ό ετήσιο διαγωνισμό τραγουδιού λαμβάνοντας 516 βαθμούς σε έναν συναρπαστικό τελικό που άφησε το Ισραήλ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη δεύτερη θέση.

Γνωστή για επιτυχίες όπως το «Thunder» και το «Call Me», η Ντάρα έχει καταφέρει μια σειρά από επιτυχίες που έφτασαν στην πρώτη θέση στη Βουλγαρία, με τα τραγούδια και τα βίντεό της να έχουν συγκεντρώσει πάνω από 80 εκατομμύρια ακροάσεις και προβολές ενώ έχει καθοδηγήσει μελλοντικές γενιές μουσικών στο The Voice of Bulgaria, το 2021 και το 2022.

Η ίδια, σε ηλικία 17 ετών είχε συμμετάσχει σε ένα talent show και κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό.

Το τελευταίο της άλμπουμ, ADHDARA, κυκλοφόρησε πέρυσι. Αυτό το έργο σηματοδότησε τη μετάβασή της από μια γνωστή ποπ καλλιτέχνη στην πατρίδα της σε μια με ξεχωριστή διεθνή ταυτότητα και επεκτεινόμενη παγκόσμια παρουσία.

