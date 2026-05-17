Τρίτη ημέρα σήμερα για το Συνέδριο.

Συνεχίζεται το 16ο Συνέδριο της ΝΔ, σήμερα Κυριακή 17/5.

Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνονται σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, σε ένα σκηνικό όπου αναμένεται να κυριαρχήσουν τα μηνύματα συσπείρωσης, οι αναφορές στη σταθερότητα και τα πολιτικά διλήμματα ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι εσωκομματικές ισορροπίες, αλλά και η μάχη για τη νέα Πολιτική Επιτροπή.

Στη σημερινή καταληκτική ομιλία του στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Metropolitan Expo, ο προέδρος της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να δώσει το πολιτικό στίγμα της επόμενης περιόδου, δίνοντας έμφαση στην ενότητα της παράταξης και στη σταθερότητα της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο πρωθυπουργός θα κινηθεί πάνω σε δύο βασικούς άξονες: τα σαφή πολιτικά διλήμματα απέναντι στην αντιπολίτευση και την ανάγκη διατήρησης της εσωκομματικής συνοχής. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι το μήνυμα που θα εκπέμψει είναι πως η σταθερότητα της χώρας περνά μέσα από τη σταθερότητα της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναφέρει το παράδειγμα που χρησιμοποίησε στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, αναφερόμενος στο ποιος μπορεί να διαχειριστεί κρίσιμες καταστάσεις όταν «χτυπήσει το τηλέφωνο στις τρεις τα ξημερώματα», επιχειρώντας να αναδείξει το δίλημμα της πολιτικής αξιοπιστίας και της κυβερνητικής εμπειρίας.

Σημειώνεται πως στις προκλήσεις της εποχής, τον αναβαθμισμένο διεθνή ρόλο της Ελλάδας, αλλά και στο μεγάλο στοίχημα της περιφερειακής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, κατά την ομιλία του στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Κοντογεώργης περιέγραψε το όραμα της κυβέρνησης για μια Ελλάδα που πρωταγωνιστεί στις διεθνείς εξελίξεις, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την ισόρροπη ανάπτυξη και την πρόοδο για κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων τόσο για τη χώρα όσο και για το πολιτικό σύστημα συνολικά, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον κατακτήσει έναν ενισχυμένο, διαμορφωτικό ρόλο στο διεθνές στερέωμα. Αναφερόμενος στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, επεσήμανε ότι το 16ο Συνέδριο συμπίπτει με τη συμπλήρωση δέκα ετών από τότε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε την ηγεσία της παράταξης, η οποία κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής διαμόρφωσε μια ευρεία κοινωνική συμμαχία και εξασφάλισε σταθερότητα στα δύσκολα από το 2019. Χαρακτήρισε το Συνέδριο ως έναν σημαντικό σταθμό ουσιαστικού διαλόγου και αφετηρία για τις μεγάλες επιλογές της επόμενης δεκαετίας με επίκεντρο την Περιφέρεια, τονίζοντας: «Πορευόμαστε χωρίς αλαζονεία, αλλά και χωρίς χαμηλή αυτοεκτίμηση. Γνωρίζουμε τι έχουμε πετύχει και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα».