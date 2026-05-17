Ο Akylas εμφανίστηκε απογοητευμένος μετά τα αποτελέσματα της Eurovision 2026, όμως δεν είναι και ο μόνος... Σίγουρα για τον ίδιο η εμπειρία ήταν μεγάλη και η στεναχώρια δικαιολογημένη, καθώς είχαν δημιουργηθεί πολλές προσδοκίες.

Οι στοιχηματικές όμως έπεσαν έξω. Κανένα από τα φαβορί που έδιναν δεν βρέθηκε σε υψηλές θέσεις. Η Φινλανδία, η Ελλάδα και άλλες χώρες που ήταν ψηλά τα στοιχήματα με χαμηλές αποδόσεις, τελικά δεν πλασαρίστηκαν ψηλά. Η Βουλγαρία από την άλλη μόνο τις τελευταίες ώρες έφτασε ως την 3η - 4η θέση στα στοιχήματα και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν χαμηλά. Το δε Ισραήλ, ως δια μαγείας βρέθηκε στη δεύτερη θέση του διαγωνισμού, μια ανάσα από τη νίκη και μάλιστα ήταν εξαιρετικά ψηλά στα στοιχήματα...

Ο Akylas στον τελικό της Eurovision ήταν αυτός που μίλησε για «κουβά» και ίσως ήταν αυστηρός με τον εαυτό του. Πώς και ποιοι ψηφίζουν, ποιοι διαμορφώνουν δυναμικές και νικητές είναι μια άλλη υπόθεση.

«Πάλι κουβά. Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στενοχωρημένος γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Δεν ήθελα να σας στενοχωρήσω» δήλωσε ο Akylas, λίγο μετά την ολοκλήρωση του τελικού της Eurovision 2026 για τη 10η θέση που κατέλαβε η Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση.

«Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα: ότι μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό.

Θέλω να ξέρετε ότι σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100%, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου. Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ.

Σίγουρα λυπάμαι για τη θέση που πήραμε, ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά και πάλι: Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες τη ευκαιρία να το ζήσω. Ευχαριστώ, και σας αγαπώ πολύ» είπε ο Akylas.