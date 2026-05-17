Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Το μήνυμα Άδωνι από το Συνέδριο της ΝΔ.

Με γραβάτα με τη ...σημαία και το σταυρό εμφανίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας!

«Ναι, μας λένε συντηρητικούς και εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Επίτηδες έβαλα σήμερα γραβάτα με τη σημαία και τον σταυρό», τόνισε από το βήμα και υπογράμμισε πως το μεγάλο στοίχημα για το κυβερνών κόμμα είναι «να συνδυάσει την τεχνητή νοημοσύνη με την υπεράσπιση της ταυτότητάς μας, της πατρίδας μας και της θρησκείας».

Ο υπουργός Υγείας δεν έχει κρύψει πως διαμορφώνει μια δεξιά (έως ...υπερδεξιά) ατζέντα, με την οποία θα διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος.

Αλλά ο ...σταυρός και η σημαία τι φταίνε;

ΥΓ: Ο Κάρολος άνοιξε ...μόδα, αλλά εμείς το παρατραβάμε!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.