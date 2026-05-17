Σε νέα αινιγματική ανάρτηση προχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
«Τον Μάρτη ήταν νωρίς…» έγραψε χθες, ανεβάζοντας ένα βίντεο που έχει σχόλια που του έκαναν ή του έστειλαν για το νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει.
Το πρωί της Κυριακής 17/5, έγραψε: «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά…».
{https://www.facebook.com/reel/4584120285167810/}
Όπως έγραψαν χθες τα «Παιχνίδια Εξουσίας» (ΕΔΩ), την Τρίτη 26 Μαΐου, το αργότερο την Τετάρτη 27 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει την ίδρυση του νέου του κόμματος.
Ο κύβος ερρίφθη, τα πάντα είναι έτοιμα παρότι αρχικά φάνηκε να υπάρχουν ορισμένες καθυστερήσεις στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που όμως ξεπεράστηκαν.
Πέραν του ονόματος ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει και τη Διακήρυξη του κόμματός του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας», πρώτος θα υπογράφει τη Διακήρυξη, όπως είναι φυσικό, ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός.