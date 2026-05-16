Η ανάρτηση με το βίντεο στο Facebook.

Μια αινιγματικη ανάρτηση για το νέο κόμμα έκανε ο Αλέξης Τσίπρας το πρωί του Σαββάτου (16/5).

«Τον Μάρτη ήταν νωρίς…» έγραψε ανεβάζοντας ένα βίντεο που έχει σχόλια που του έκαναν ή του έστειλαν για το νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει.

Άλλωστε, φαίνεται ότι η επιτυχία της εκδήλωσης στο Χαλάνδρι άνοιξε για τα καλά την «όρεξη» στο «στρατηγείο» του Αλέξη Τσίπρα.

Την Τετάρτη, από τη λεωφόρο Αμαλίας πέρασε κόσμος και κοσμάκης, συμμετέχοντες σε πολλαπλές συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν για τον προγραμματισμό του επόμενου διαστήματος.

Είναι, σχεδόν, βέβαιο πως ο πρώην πρωθυπουργός θα λάβει ξανά μέρος σε εκδήλωση που θα πραγματοποιήσουν κινήσεις πολιτών που τον στηρίζουν.

Και, όπως μάθαμε, η πρώτη θα είναι με την ομάδα «Unmute Now», τους νεολαίους από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει ήδη μια αντίστοιχη εκδήλωση στη συμπρωτεύουσα.

Τώρα, έρχεται η ώρα της Αθήνας.

Το Unmute Now έρχεται στην Αθήνα μετά τη Θεσσαλονίκη και δίνει ραντεβού τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 19:30 στο Κλακάζ (Αβραμιώτου 6-8).

Το μήνυμα είναι ένα «θα ακουστούμε δυνατά, χωρίς φίλτρα».

Το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας στηρίζει το ρεύμα «Unmute Now» από την πρώτη στιγμή της ιδέας.