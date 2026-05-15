Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας: Η ομιλία Μητσοτάκη - Liveblog

Λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μέσω της liveblogging πλατφόρμας του Dnews.

Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινούν οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιείται από σήμερα έως και την Κυριακή, με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και μήλον της έριδος την «ψυχή» της παράταξης.

Στο συνέδριο, που πραγματοποιείται στο Athens Metropolitan Expo, το κυβερνών κόμμα δεν θυμίζει σε τίποτα την κυρίαρχη Νέα Δημοκρατία του 2023, καθώς η απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά αποτυπώνει το βαθύ ρήγμα στο εσωτερικό του. Επιπλέον, μόλις λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, 10 πρώην βουλευτές και στελέχη του κόμματος προανήγγειλαν τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Τι αναμένεται να πει ο Μητσοτάκης

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός θα κάνει απολογισμό του κυβερνητικού έργου και αναμένεται να απαντήσει στο ερώτημα «γιατί μια τρίτη τετραετία», παρουσιάζοντας τις κατευθύνσεις για τον κύκλο μιας τρίτης θητείας, που στη συνέχεια θα αποτελέσει το προεκλογικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει την αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση και να αναφερθεί στη σημασία που έχει να μείνει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά. Σε ό,τι αφορά στην αντιπολίτευση, αναμένεται να είναι φειδωλός στην κριτική του, μιλώντας για τοξικότητα και ετερόκλητες δυνάμεις, που συνενώνονται με μόνο στόχο να πέσει η κυβέρνηση. Εξάλλου, θα μιλήσει για την ενότητα του κόμματος.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ακρίβεια, στα μέτρα της κυβέρνησης, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα επιμείνει πολύ στη δύσκολη διεθνή συγκυρία. Σε αυτό το πλαίσιο, θα μιλήσει και για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Ελλάδα, σε μια περίοδο που η Ένωση θα κληθεί να χαράξει τη νέα ΚΑΠ και να προωθήσει θέσεις που έχει θέσει και ο ίδιος, όπως η κοινή άμυνα και η στρατηγική αυτονομία.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου

Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκινούν στις 19:00, ενώ η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι προγραμματισμένη για τις 19:25.

Το σημερινό πρόγραμμα

19:00 Έναρξη εργασιών του 16ου τακτικού συνεδρίου - Ομιλία του προέδρου της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, Θεόδωρου Ρουσόπουλου.

19:15 Επικύρωση αποφάσεων/ κανονισμού συνεδρίου

19:20 Προβολή βίντεο 16ου συνεδρίου

19:25 Ομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη

