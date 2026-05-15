Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας: Η ομιλία Μητσοτάκη - Liveblog

Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινούν οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιείται από σήμερα έως και την Κυριακή, με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και μήλον της έριδος την «ψυχή» της παράταξης.
Στο συνέδριο, που πραγματοποιείται στο Athens Metropolitan Expo, το κυβερνών κόμμα δεν θυμίζει σε τίποτα την κυρίαρχη Νέα Δημοκρατία του 2023, καθώς η απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά αποτυπώνει το βαθύ ρήγμα στο εσωτερικό του. Επιπλέον, μόλις λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, 10 πρώην βουλευτές και στελέχη του κόμματος προανήγγειλαν τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.
Τι αναμένεται να πει ο Μητσοτάκης
Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός θα κάνει απολογισμό του κυβερνητικού έργου και αναμένεται να απαντήσει στο ερώτημα «γιατί μια τρίτη τετραετία», παρουσιάζοντας τις κατευθύνσεις για τον κύκλο μιας τρίτης θητείας, που στη συνέχεια θα αποτελέσει το προεκλογικό πρόγραμμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει την αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση και να αναφερθεί στη σημασία που έχει να μείνει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά. Σε ό,τι αφορά στην αντιπολίτευση, αναμένεται να είναι φειδωλός στην κριτική του, μιλώντας για τοξικότητα και ετερόκλητες δυνάμεις, που συνενώνονται με μόνο στόχο να πέσει η κυβέρνηση. Εξάλλου, θα μιλήσει για την ενότητα του κόμματος.
Ο πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ακρίβεια, στα μέτρα της κυβέρνησης, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα επιμείνει πολύ στη δύσκολη διεθνή συγκυρία. Σε αυτό το πλαίσιο, θα μιλήσει και για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Ελλάδα, σε μια περίοδο που η Ένωση θα κληθεί να χαράξει τη νέα ΚΑΠ και να προωθήσει θέσεις που έχει θέσει και ο ίδιος, όπως η κοινή άμυνα και η στρατηγική αυτονομία.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου
Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκινούν στις 19:00, ενώ η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι προγραμματισμένη για τις 19:25.
Το σημερινό πρόγραμμα
19:00 Έναρξη εργασιών του 16ου τακτικού συνεδρίου - Ομιλία του προέδρου της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, Θεόδωρου Ρουσόπουλου.
19:15 Επικύρωση αποφάσεων/ κανονισμού συνεδρίου
19:20 Προβολή βίντεο 16ου συνεδρίου
19:25 Ομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη
Χαμόγελα, selfies και πηγαδάκια πριν την έναρξη του συνεδρίου18:44:53
Συνεχίζονται οι αφίξεις στο Athens Metropolitan Expo18:19:36
Ο χώρος των εργασιών του συνεδρίου18:08:26
Αγγελάκας: Γεμίσαμε ΠΑΣΟΚτζήδες στη ΝΔ - Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα τον βοηθήσω17:56:41
Ως «ένα κάλεσμα αφύπνισης ότι δεν πάει το σκάφος καλά, ότι πρέπει να βρεθεί μια άλλη πορεία», χαρακτήρισε ο Μανώλης Αγγελάκας την επιστολή των δέκα πρώην στελεχών της ΝΔ - την οποία συνυπογράφει και ο ίδιος - τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν έχω καμία ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει πορεία το σκάφος υπό τον κ. Μητσοτάκη».
Αναφορικά με το ενδεχόμενο να στοιχηθεί με τον Αντώνη Σαμαρά σε περίπτωση που προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, απάντησε θετικά, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».
Οι πρώτες εικόνες από το συνέδριο της ΝΔ17:41:52
Μήλον της έριδος η «ψυχή της παράταξης»17:37:24
Την «ψυχή της παράταξης» διεκδικεί να κερδίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο. Την ώρα που δέκα πρώην Καραμανλικοί και Σαμαρικοί υπουργοί βουλευτές και στελέχη αναζητούν την «ψυχή» εκτός συνεδρίου και εκτός ΝΔ, προαναγγέλλοντας νέο δεξιό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.
Η κίνηση των «10» αποτελεί κλιμάκωση στον ακήρυχτο εσωκομματικό πόλεμο που μαίνεται καιρό τώρα στη ΝΔ. Πόλεμος που αναμένεται να κορυφωθεί μέχρι τις εκλογές με μήλον της έριδος την «ψυχή» της παράταξης που, ήδη, αιμορραγεί.
Δεν θα υψώσει τους τόνους ο Δένδιας17:28:46
Νέες πληροφορίες επιμένουν πως ο υπουργός Άμυνας δεν πρόκειται να σηκώσει τους τόνους κατά την ομιλία του το Σάββατο το απόγευμα στο Συνέδριο της ΝΔ, γράφει ο «Πληροφοριοδότης».
Συνεκτιμώντας προφανώς τα δεδομένα, ίσως παραπέμψει σε μεταγενέστερο χρόνο την κατάθεση πολιτικής πλατφόρμας για το μέλλον του κυβερνώντος κόμματος.
Αν οι πληροφορίες της στήλης επιβεβαιωθούν, θα έχει ασφαλώς το ενδιαφέρον του...
Γιατί η παρέμβαση των «δέκα» παραπέμπει σε κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμανλή17:23:10
Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η παρέμβαση δέκα «γαλάζιων» πρώην υπουργών και στελεχών με τίτλο «Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση».
Και δεν είναι μόνο ο τίτλος που οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα πως βαίνουμε προς την ίδρυση νέου κόμματος, είναι και η προτελευταία παράγραφος του κειμένου.
Το σποτ της ΝΔ για το συνέδριο17:08:07
Δέκα πρώην βουλευτές και στελέχη της ΝΔ προαναγγέλλουν νέο κόμμα17:04:33
Νωρίτερα σήμερα, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, δέκα πρώην βουλευτές και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος προανήγγειλαν τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.
Με κοινή επιστολή τους προς την εφημερίδα «Δημοκρατία», οι Μανώλης Αγγελάκας, Γιώργος Βερναδάκης, Χρήστος Ζώης, Θανάσης Νταβλούρος, Αργύρης Ντινόπουλος, Δημήτρης Πανοζάχος, Φεβρωνία Πατριανάκου, Θανάσης Σκόρδας, Σέργιος Τσίφτης και Σεραφείμ Τσόκας τονίζουν πως: «Η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται πλέον μέσα από την ίδια την κοινωνία. Μια έκφραση που θα αποκαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, θα ενώσει υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις του τόπου και θα επαναφέρει στο προσκήνιο την εθνική ευθύνη, την αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη, την παραγωγική Ελλάδα και τη θεσμική σοβαρότητα».
Συνέδριο μιας «άλλης Νέας Δημοκρατίας» - Χωρίς τους δύο πρώην πρωθυπουργούς17:02:50
Σε τίποτε δεν μοιάζει με την κυρίαρχη Νέα Δημοκρατία του 2023 το κυβερνών κόμμα με το Συνέδριο που ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή.
Σε τίποτε δεν μοιάζει με την κυρίαρχη Νέα Δημοκρατία του 2023 το κυβερνών κόμμα με το Συνέδριο που ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή.