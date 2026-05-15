Ξεκινά σήμερα η νέα καμπάνια ενημέρωσης της Εθνική Τράπεζα προς τους πελάτες της σχετικά με την αναβάθμιση των λογαριασμών «Απλό Ταμιευτήριο» και «Απλός Τρεχούμενος» σε «Λογαριασμό Προνομίων», μετά τη δικαστική απόφαση που έκρινε παραπλανητική την αρχική επικοινωνία της τράπεζας ως προς την παρουσίαση των παροχών του νέου προϊόντος.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι στις πρόσθετες υπηρεσίες του συνδρομητικού λογαριασμού περιλαμβάνονταν παροχές που ήδη παρέχονται δωρεάν στους πελάτες, όπως η υπηρεσία IRIS, χωρίς να αποτυπώνεται με σαφήνεια το συγκριτικό όφελος του «Λογαριασμού Προνομίων».

Την ίδια ώρα, κρίθηκε νόμιμη η διαδικασία αυτόματης μετατροπής των λογαριασμών με δυνατότητα εναντίωσης από τον πελάτη (opt-out), όπως και το χρονικό περιθώριο των δύο μηνών που είχε δοθεί για την υποβολή αντιρρήσεων. Παράλληλα, απορρίφθηκε ο ισχυρισμός ότι η μηνιαία συνδρομή ύψους 0,80 ευρώ αποτελεί χρέωση για την απλή διατήρηση καταθέσεων, με το δικαστήριο να δέχεται ότι αφορά αμοιβή για πρόσθετες υπηρεσίες.

Από την πλευρά της, η Εθνική Τράπεζα υποστηρίζει ότι συμμορφώθηκε άμεσα με το προσωρινά εκτελεστό σκέλος της απόφασης που αφορά την απαγόρευση νέων χρεώσεων. Όπως αναφέρουν τραπεζικές πηγές, ήδη από την Τετάρτη δόθηκε εντολή να παγώσουν οι χρεώσεις των 0,80 ευρώ μέχρι νεωτέρας.

Σε σχέση με το αίτημα της ΕΚΠΟΙΖΩ για επιστροφή των συνδρομών στους πελάτες που εντάχθηκαν αυτόματα στο πρόγραμμα, η τράπεζα απαντά ότι η δικαστική απόφαση δεν έχει αναδρομική ισχύ. Παράλληλα, επισημαίνει ότι μια ενδεχόμενη διαδικασία επιστροφών θα ήταν ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς θα απαιτούσε έλεγχο για το ποιοι πελάτες αξιοποίησαν τις πρόσθετες υπηρεσίες και ποιοι όχι. Το συνολικό ύψος των χρεώσεων παραμένει κάτω από τα 8 ευρώ ανά λογαριασμό.

Οι πρώτοι πελάτες που θα λάβουν τη νέα ενημέρωση είναι όσοι έχουν δηλώσει ηλεκτρονική διεύθυνση στην τράπεζα. Από τη στιγμή της αποστολής της ειδοποίησης, θα έχουν περιθώριο δύο μηνών για να δηλώσουν εναντίωση στην αναβάθμιση των λογαριασμών τους, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω καταστήματος ή του contact center της τράπεζας.

Ο «Λογαριασμός Προνομίων» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δωρεάν 50 εισερχόμενα και 50 εξερχόμενα εμβάσματα έως 5.000 ευρώ μέσω ψηφιακών καναλιών προς ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες, δωρεάν φόρτιση προπληρωμένης κάρτας, καθώς και απεριόριστες δωρεάν πάγιες εντολές για συγκεκριμένες συναλλαγές.