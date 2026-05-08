Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2026 καθαρά κέρδη μετά φόρων ύψους 344 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται στα 1,43 ευρώ. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) ανήλθε σε 15,3%, ή 20% εάν εξαιρεθεί το πλεονάζον κεφάλαιο CET1, επίπεδο που κινείται εντός των στόχων της διοίκησης για το σύνολο της χρονιάς.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, υποστηριζόμενα από την ισχυρή πιστωτική επέκταση και τη σταθεροποίηση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου. Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ισχυρής πορείας των επενδυτικών προϊόντων και της σημαντικής αύξησης των πωλήσεων αμοιβαίων κεφαλαίων. Η τράπεζα κατέγραψε αύξηση μεριδίου αγοράς στα αμοιβαία κεφάλαια κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες από την αρχή του έτους και κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες από το τέλος του 2023.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 8,4% σε ετήσια βάση, λόγω επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογικές υποδομές και ψηφιακό μετασχηματισμό. Παρ’ όλα αυτά, ο δείκτης κόστους προς έσοδα παρέμεινε σε ανταγωνιστικά επίπεδα, στο 35,7%, εντός του στόχου της διοίκησης. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου διατηρήθηκε αμετάβλητο στις 39 μονάδες βάσης, αντανακλώντας τη βελτιωμένη ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Στο μέτωπο της χρηματοδότησης της οικονομίας, οι εκταμιεύσεις δανείων αυξήθηκαν σχεδόν κατά 50% σε ετήσια βάση, οδηγώντας σε πιστωτική επέκταση 500 εκατ. ευρώ μέσα στο τρίμηνο. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από την εταιρική τραπεζική, ενώ ισχυρή ήταν και η συμβολή της λιανικής τραπεζικής, με αύξηση περίπου 30% στις εκταμιεύσεις στεγαστικών, καταναλωτικών και δανείων προς μικρές επιχειρήσεις.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, κυρίως μέσω λογαριασμών όψεως και ταμιευτηρίου. Την ίδια στιγμή, συνεχίστηκε η μεταφορά κεφαλαίων από προθεσμιακές καταθέσεις προς αμοιβαία κεφάλαια της τράπεζας, ενισχύοντας τα έσοδα από προμήθειες και βελτιώνοντας το κόστος χρηματοδότησης. Το χαρτοφυλάκιο χρεογράφων σταθερής απόδοσης ανήλθε περίπου στα 25 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) διαμορφώθηκε στο 2,4%, παραμένοντας από τους χαμηλότερους στην αγορά, ενώ οι δείκτες κάλυψης από προβλέψεις συγκαταλέγονται στους υψηλότερους στην Ευρώπη. Η οργανική δημιουργία κεφαλαίου παρέμεινε ισχυρή, με τον δείκτη CET1 να φθάνει στο 18,4%. Μετά την ενσωμάτωση της επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 300 εκατ. ευρώ, ο CET1 διαμορφώνεται στο 17,4%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανέρχεται στο 21,1%. Ο δείκτης MREL ανήλθε στο 28,8%, υπερκαλύπτοντας την κανονιστική απαίτηση του 26,7%.

Σε στρατηγικό επίπεδο, η Εθνική υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Allianz για μακροχρόνια αποκλειστική συνεργασία στον τομέα του bancassurance, καθώς και για την απόκτηση ποσοστού 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη. Η διοίκηση εκτιμά ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε τετραπλασιασμό των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες, αύξηση 6% στα καθαρά έσοδα από προμήθειες και βελτίωση άνω των 50 μονάδων βάσης στην απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να ενισχυθούν κατά 4%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς σε δήλωση του ανάφερε τα εξής:

«Η ελληνική οικονομία εισήλθε στο 2026 υποστηριζόμενη από την ισχυρή κεκτημένη δυναμική και τα βελτιωμένα θεμελιώδη μεγέθη της, παραμένοντας σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης και υπεραπόδοσης έναντι της Ευρωζώνης για ακόμη ένα έτος. Εν μέσω αναζωπύρωσης της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η Ελλάδα επωφελείται από την αυξημένη προσαρμοστικότητά της, στηριζόμενη σε ισχυρά δημοσιονομικά αποθέματα και τη βελτιωμένη χρηματοοικονομική θέση του ιδιωτικού τομέα. Βασικοί θετικοί καταλύτες είναι η κορύφωση της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και το σημαντικό απόθεμα επενδυτικών έργων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Ταυτόχρονα, οι διαρθρωτικές βελτιώσεις στον τομέα της ενέργειας, καθώς και η διαφοροποίηση των εξαγωγών και της τουριστικής ζήτησης ενισχύουν περαιτέρω την ανθεκτικότητα έναντι των αναδυόμενων κινδύνων, επιτρέποντας στην Ελλάδα να παραμείνει στο ανοδικό στάδιο του επενδυτικού κύκλου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επίδοση της Τράπεζας κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2026 αντικατοπτρίζει την ισχυρή δυναμική της Ελληνικής οικονομίας και του Ισολογισμού μας, θέτοντας τις βάσεις για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για το έτος.

Κατά το Α’ τρίμηνο 2026, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €0,34 δισ., ήτοι σε €1,43 ανά μετοχή, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 15,3%, ή 20,0% αναπροσαρμόζοντας για το υπερβάλλον κεφάλαιο CET1. Τα ισχυρά αποτελέσματα της Τράπεζας αντανακλούν την επιταχυνόμενη ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους, ως αποτέλεσμα της υγιούς πιστωτικής επέκτασης, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αύξηση στα έσοδα από προμήθειες και τα λοιπά μη επιτοκιακά έσοδα.

Η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει βασικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα, συνδυάζοντας τις υψηλές αποδόσεις στους μετόχους μας με τα ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα εν μέσω ενός ρευστού γεωπολιτικού περιβάλλοντος, παρέχοντας ανθεκτικότητα και σημαντική στρατηγική ευελιξία. Με την περίοδο συσσώρευσης κεφαλαίου να έχει ολοκληρωθεί, επικεντρωνόμαστε πλέον στην ενεργή αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου μας. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 17,4% το Α’ τρίμηνο 2026, ενσωματώνοντας την υψηλότερη διανομή κερδών στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο συνολικού ύψους €1 δισ. μέσω μερίσματος σε μετρητά και επαναγοράς ίδιων μετοχών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για προοδευτική αξιοποίηση των κεφαλαιακών μας αποθεμάτων.

Παράλληλα, προχωρήσαμε σε ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της δημιουργίας εσόδων από προμήθειες, υπογράφοντας Μνημόνιο Συνεργασίαςπου αποτυπώνει την πρόθεσή μας να προχωρήσουμε σε μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία στον τομέα του bancassurance με την Allianz, έναν από τους κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους παγκοσμίως. Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει επίσης την πρόθεσή μας να αποκτήσουμε μειοψηφική συμμετοχή 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, υπό την αίρεση λήψεως των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων. Η στρατηγική αυτή συνεργασία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες (~4x), αξιοποιώντας ένα ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, καθώς και την τεχνογνωσία και τις προηγμένες ψηφιακές δυνατότητες της Allianz. Σε επίπεδο κερδοφορίας, θα συμβάλει στην αύξηση της απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κατά >50 μ.β., ενισχύοντας τα κέρδη ανά μετοχή κατά +4%. Επιπλέον, ενισχύει την ικανότητά μας να παρέχουμε βελτιωμένες, πελατοκεντρικές ασφαλιστικές λύσεις, διατηρώντας παράλληλα ένα μοντέλο χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη αύξηση των κερδών και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας.

Εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η στρατηγική μας προτεραιότητα παραμένει σαφής: να ενισχύσουμε τον ρόλο μας ως αξιόπιστου χρηματοοικονομικού εταίρου της ελληνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα εξελισσόμαστε ως ένας προοδευτικός και τεχνολογικά προηγμένος οργανισμός. Καθώς ολοκληρώνουμε τη μετάβαση στο νέο Σύστημα Βασικών Τραπεζικών Εργασιών, βρισκόμαστε σε πλεονεκτική θέση έναντι άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών, καθώς έχουμε τη δυνατότητα για ταχύτερη ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής μας ανθεκτικότητας.

Ταυτόχρονα, οι συνεχείς επενδύσεις στους ανθρώπους μας και η προώθηση του ψηφιακού μας μετασχηματισμού βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, διασφαλίζοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για τους πελάτες μας. Αυτές οι προσπάθειες ενισχύουν την ικανότητά μας να επεκτείνουμε συστηματικά το δανειακό μας χαρτοφυλάκιο, να στηρίζουμε πιο αποτελεσματικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και να αντιμετωπίζουμε με σιγουριά τη γεωπολιτική αστάθεια, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες και τους μετόχους μας».