Θάφτηκε προσωρινά το εσωκομματικό… τσεκούρι.

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ». Η φράση ανήκει στον πρωθυπουργό τροφοδοτώντας τα σενάρια πρόωρων εκλογών τον Οκτώβριο. Είτε του ξέφυγε, είτε το είπε επίτηδες, είτε χαριτολογώντας απαντώντας στον βουλευτή Β. Υψηλάντη μετά τη συνεδρίαση της Κ.Ο., σημασία έχει ότι ο Κ. Μητσοτάκης το εκστόμισε. Και άπαντες κατάλαβαν ότι πρέπει να προετοιμάζονται ακόμη και για το ενδεχόμενο εκλογών σε έξι μήνες από τώρα.

Ωριμάζει η ιδέα των εκλογών το φθινόπωρο

Η αλήθεια είναι ότι το ενδεχόμενο να στηθούν κάλπες αμέσως μετά την ΔΕΘ φαίνεται να ωριμάζει στο πρωθυπουργικό επιτελείο. Ο χρόνος των εκλογών συζητήθηκε εκτενώς τις τελευταίες ημέρες στο Μαξίμου πίσω από κλειστές πόρτες.

Στα θετικά υπολογίζεται η ανάλαφρη - ακόμη - διάθεση του εκλογικού σώματος μετά το καλοκαίρι, η πρόσκαιρη ευφορία ενός νέου πακέτου παροχών στη ΔΕΘ και η αδυναμία των νέων κομμάτων να αναπτύξουν δυναμική. Και όλα αυτά ενώ θα έχει προλάβει να καταβληθεί και η τελευταία δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης και να εκλεγεί νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου.

Και κάπως έτσι θα συμπεριληφθούν και όλοι οι βουλευτές στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. αφού μέχρι τον Σεπτέμβριο ακόμη κι αν έχουν ασκηθεί διώξεις εναντίον τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα βαρύνονται από κάποια «τελεσίδικη» καταδικαστική απόφαση.

Και με την υπόθεση των υποκλοπών να πηγαίνει στις καλένδες, αφού μετά τον ενταφιασμό της εξεταστικής μένει μόνο η δίκη σε β’ βαθμό για τους τέσσερις ιδιώτες που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο.

Τα «αγκάθια» για κάλπες το 2027

Στο ζύγισμα του Μαξίμου υπέρ των εκλογών το Φθινόπωρο - έναντι της Άνοιξης του 2027 - σταθμίζονται και άλλοι παράγοντες. Όπως η απαραίτητη δίμηνη προετοιμασία για την Ελληνική Προεδρία που ξεκινάει τον Ιούνιο του 2027. Αν οι εκλογές ξεκινήσουν τον Μάρτιο κανείς δεν ξέρει πότε θα ολοκληρωθούν, με δεδομένο ότι η αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή μοιάζει ανέφικτη.

Αλλά και οι άγνωστες κοινωνικές συνθήκες μετά από έναν δύσκολο οικονομικά χειμώνα με τα χρέη και τις υποχρεώσεις να τρέχουν και την ακρίβεια να καθίσταται μόνιμος βραχνάς.

Στο μυαλό του πρωθυπουργού βαραίνει η πορεία της οικονομίας

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Dnews ο πρώτος λόγος για τον οποίο ο πρωθυπουργός φλερτάρει με το σενάριο των εκλογών τον Οκτώβριο είναι η πορεία της οικονομίας. «Το παιχνίδι θα κριθεί στην οικονομία» είπε στους βουλευτές του και είχε τους λόγους του. Η πρόβλεψη για οικονομική ύφεση στο τελευταίο τετράμηνο του έτους και στο πρώτο τρίμηνο του 2027, ξηλώνει το βασικό αφήγημα της κυβέρνησης περί ισχυρής οικονομίας και ανάπτυξης. Η υψηλός πληθωρισμός σε συνδυασμό με τα υψηλά επιτόκια δανεισμού ενταφιάζει τις επενδύσεις και κάθε ψήγμα ανάπτυξης.

Φυσικά, ακόμη και αυτό το πιθανό σενάριο πλέον αντιμετωπίζεται ως αναμενόμενο. Χωρίς κάποιο στοιχείο αιφνιδιασμού. Όπως θα είχε για παράδειγμα η προσφυγή στις κάλπες τώρα, σύμφωνα με κάποιες εισηγήσεις που είχε δεχθεί ο πρωθυπουργός.

Οι βουλευτές έβαλαν τις δικές τους κόκκινες γραμμές

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο - μιας εκλογικής αναμέτρησης που μπορεί να είναι πολύ κοντά - πρέπει να αποτυπωθεί και ο απολογισμός της χθεσινής συνεδρίασης της Κ.Ο.

Όπου οι βουλευτές άνοιξαν το στόμα τους και έθεσαν τις δικές τους «κόκκινες γραμμές» απέναντι στην γραμμή της «εσωστρέφειας» που έθεσε ο πρωθυπουργός. Κυρίως απέναντι στους εξωκοινοβουλευτικούς «Η διάκριση στην μεταχείριση βουλευτών και εξωκοινοβουλευτικών δημιουργούν διαβρωτική εντύπωση ότι υπάρχουν οι δικοί μας και οι άλλοι εντός τειχών» είπε ο Χρ. Μπουκώρος φωτογραφίζοντας στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού.

Ως προς την τελική αποτίμηση της 5ωρης συζήτησης έμπειρος βουλευτής σχολίαζε: «Ο πρωθυπουργός το μόνο που θέλει από εμάς είναι να τρέξουμε να τον ξαναβγάλουμε πρωθυπουργό στην προσπάθεια μας να επανεκλεγούμε. Το είπε καθαρά. Από εκεί και πέρα ούτε συμβιβάστηκε ούτε συγκρούσθηκε μαζί μας».

Θάφτηκε προσωρινά το εσωκομματικό… τσεκούρι

Το επόμενο ερώτημα είναι αν το εσωκομματικό τσεκούρι θάφτηκε για πάντα ή προσωρινά. Η απάντηση είναι εξαρτάται. Διότι υπάρχουν και 10- 15 αποφασισμένοι βουλευτές της Ν.Δ. να συνεχίσουν το αντάρτικο προκειμένου να αυξήσουν και την δική τους εκλογική επιρροή σε ένα μέρος ψηφοφόρων που δυσφορεί.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της θριαμβολογεί επειδή η συνεδρίαση δεν τινάχθηκε στον αέρα. Πράγμα αδύνατον με τόσο μασάζ που είχε προηγηθεί και με την Συνταγματική Αναθεώρηση να μπαίνει εμβόλιμη προκειμένου να θολώσει το εσωκομματικό τοπίο. Επιθετικότητα πράγματι δεν υπήρχε, αλλά και δεν μπορούσε να υπάρχει, αφού κανείς βουλευτής δεν θα ρίσκαρε προεκλογικά να κατηγορηθεί για υπονόμευση. Το «είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα» που έλεγε και ο Ντ. Ηλιόπουλος πάντως ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αφού και δυσλειτουργίες του επιτελικού κράτους και απρεπείς συμπεριφορές εξωκοινοβουλευτικών υπουργών και ελλιπείς πολιτικές κατατέθηκαν.

Με την πιο φαρμακερή παρατήρηση να ανήκει στον Γ. Οικονόμου που έβαλε τον πήχη για την κυβέρνηση ψηλά λέγοντας «αλλοίμονο αν δεν πετύχουμε αυτοδυναμία με αυτήν την αντιπολίτευση».

Ο πρωθυπουργός έδειξε να κατανοεί αρκετές γκρίνιες, αλλά κανείς δεν ξέρει αν θα φροντίσει να τις εξαλείψει. Με τους βουλευτές, πάντως, να προετοιμάζονται για ανελέητο παρασκηνιακό πόλεμο με όσους εξωκοινοβουλευτικούς θα θελήσουν να επιβάλουν πρόσωπα και ξένες προς την Ν.Δ., πολιτικές.