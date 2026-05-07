Επέκταση της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης 11 χρόνια ήτοι μέχρι και την Β Λυκείου προβλέπεται σύμφωνα με πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του άρθρου 16.

Σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των μαθητών προβλέπει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Ειδικότερα, για το άρθρο προτείνεται η επέκταση της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης από τα 9 στα 11 χρόνια. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία «τα έτη υπoχρεωτικής φoίτησης δεν μπoρεί να είναι λιγότερα από εννέα» και σύμφωνα με το νόμο 4871/2021 προβλέπεται υποχρεωτικότητα φοίτησης στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο. Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, αυξάνονται τα έτη υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατά δύο επομένως η υποχρεωτικότητα φοίτησης επεκετείνεται και στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου.

Τι ισχύει σήμερα για την υποχρεωτική φοίτηση

Στην Ελλάδα η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και ορίζεται από Άρθρο 16, παρ.3. του Συντάγματος : «Τα έτη υπoχρεωτικής φoίτησης δεν μπoρεί να είναι λιγότερα από εννέα.»Στη συστηματική και αδικαιολόγητη απουσία μαθητών επεμβαίνει εισαγγελέας. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση συστηματικής και αδικαιολόγητης απουσίας σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 79 του 2017 επεμβαίνει εισαγγελέας» .

Παράλληλα είναι σε ισχύ και νόμος 4871/2021 περί υποχρεωτικότητας φοίτησης στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο. Βάσει αυτού «Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει την επιμέλεια ή την πραγματική φροντίδα του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη και χρηματική ποινή».