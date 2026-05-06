«Σε συνέχεια των εκτεταμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή προχωρά στην επιβολή διοικητικού προστίμου σε επιχείρηση του κλάδου καφέ, για την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 512.551 ευρώ στην εταιρεία KAFEA TERRA (κατηγορία καφέ) για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 98 κωδικούς προϊόντων».

Αυτό ανακοίνωσε η Αρχή ενώ γνωστοποιεί ότι η παράβαση αφορά την περίοδο 13/03/2026 έως 03/04/2026 και συνίσταται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η εξέταση των υπολοίπων φακέλων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται η ολοκλήρωση και άλλων υποθέσεων το προσεχές διάστημα.