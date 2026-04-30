Αύξηση εσόδων κατέγραψε το 2025 η Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα ΑΕ.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 126,1 εκατ. ευρώ, έναντι 122,9 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 3%. Η μητρική εταιρεία, που περιλαμβάνει τα ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρετανία» και «King George», κατέγραψε άνοδο 5%, με έσοδα 85,7 εκατ. ευρώ. Παρά τη βελτίωση των εσόδων, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 36,61 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9% σε σχέση με τα 40,07 εκατ. ευρώ του 2024, καταδεικνύοντας αυξημένες πιέσεις στο κόστος. Σε επίπεδο μητρικής, ωστόσο, τα EBITDA παρουσίασαν μικρή άνοδο 3%, φτάνοντας τα 28,78 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στα προ φόρων αποτελέσματα, τα οποία για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε κέρδη 24,48 εκατ. ευρώ, έναντι 26,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η μητρική εταιρεία εμφάνισε βελτίωση, με κέρδη 20,7 εκατ. ευρώ από 18,78 εκατ. ευρώ το 2024.

Την ίδια ώρα, ο όμιλος προχωρά στην υλοποίηση ενός ευρέος επενδυτικού πλάνου, με στόχο τη διαφοροποίηση και ενίσχυση της παρουσίας του σε νέους τομείς της τουριστικής αγοράς. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επένδυση άνω των 30 εκατ. ευρώ για την πλήρη αναβάθμιση του «Elatos Resort & SPA» στην Αγόριανη Παρνασσού, με στόχο τη δημιουργία ενός ορεινού θερέτρου υψηλών προδιαγραφών, 12μηνης λειτουργίας, με έμφαση στην ευεξία. Τη διαχείριση του συγκροτήματος έχει αναλάβει η διεθνής αλυσίδα πολυτελών ξενοδοχείων Accor μέσω της «Emblems Collection».

Παράλληλα, η Λάμψα επεκτείνεται στον τομέα της ψυχαγωγίας, μέσω συμμετοχής στη Regency Entertainment, επιδιώκοντας τη δημιουργία ολοκληρωμένων εμπειριών φιλοξενίας και entertainment.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο πεδίο των ξενοδοχειακών υποδομών, εντός του 2025 ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το «Athens Capital Suites - MGallery Collection», με 19 πολυτελείς σουίτες και προσωποποιημένες υπηρεσίες, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο του ομίλου στην υψηλή κατηγορία φιλοξενίας. Η διοίκηση εμφανίζεται προσηλωμένη στη στρατηγική ανάπτυξης μέσω στοχευμένων επενδύσεων, παρά τις προκλήσεις που συνεχίζουν να επηρεάζουν τα περιθώρια κερδοφορίας.