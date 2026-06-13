Οι αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί έχασε τη ζωή του.

Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου του 18 μηνών βρέφους που κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις αρχές και την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το neakriti, οι δικαστικές αρχές προχώρησαν σε κακουργηματική ποινική δίωξη σε βάρος του 45χρονου παππού του παιδιού, ο οποίος είχε μεταφέρει το βρέφος στο νοσοκομείο όταν η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε δραματικά.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας στο Ηράκλειο, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το 18 μηνών κοριτσάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας εξαιρετικά σοβαρή κλινική εικόνα. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή, πραγματοποιώντας πολύχρονη διαδικασία ανάνηψης, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να αποτραπεί το μοιραίο.

Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και στα εργαστηριακά ευρήματα που θα συμβάλουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Τα πορίσματα θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της έρευνας και την αξιολόγηση των ευθυνών που ενδεχομένως προκύψουν.

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Την ίδια ώρα, οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή καταθέσεων και στοιχείων, με στόχο να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της τραγωδίας και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου αυτές προκύπτουν.