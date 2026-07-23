Βήμα πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ στον επόμενο γύρο του Europa League.

Με το δεξί ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, επικρατώντας με 3-2 της Ντιναμό Κιέβου για τον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League.

Οι Ουκρανοί προηγήθηκαν μόλις στο 3ο λεπτό με τον Μπράζκο, όμως ο ΠΑΟΚ αντέδρασε άμεσα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ισοφάρισε στο 14', ο Ζαφείρης ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 38', ενώ ο Σανταμαρία έκανε το 1-3 στο 48' στο επίσημο ντεμπούτο του με τα «ασπρόμαυρα».

Η Ντιναμό μείωσε στο 76' με τον Λόνβαϊκ και πίεσε στα τελευταία λεπτά για την ισοφάριση, χωρίς όμως να καταφέρει να αλλάξει το αποτέλεσμα.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ντιναμό στη Θεσσαλονίκη με προβάδισμα πρόκρισης, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουλίου. Αν προκριθεί, θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League τη νικήτρια του ζευγαριού Χάμαρμπι – Άντερλεχτ.