Ο Παναθηναϊκός ήταν δημιουργικός επιθετικά, όμως σπατάλησε πολλές ευκαιρίες.

Ιδανικά ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις για τη σεζόν 2026/27, καθώς επικράτησε με 2-1 της Πάκσι στην Ουγγαρία και έβαλε τα θεμέλεια για την πρόκριση στον 1ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Το «τριφύλλι» ήταν ανώτερο καθ΄όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, όμως η αστοχία του κράτησε στο σκορ χαμηλά.

Το πρώτο γκολ ήρθε στο 40ό λεπτό, όταν ο Βας στην προσπάθειά του να απομακρύνει τη χαμηλή σέντρα του Ζαρουρί έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, γράφοντας το 0-1 για τον Παναθηναϊκό.

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Στο 45'+1' ο Αντίνο έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Τεττέη, όμως ο Έλληνας επιθετικός αστόχησε από πλάγια θέση και δεν κατάφερε να σκοράρει.

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Στο 52' περίπου ο Τεττέη βρέθηκε σε θέση τετ α τετ μετά από νέα δημιουργία του Αντίνο, αλλά το πλασέ του πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Παναθηναϊκός διπλασίασε τα τέρματά του στο 56΄. Ο Τεττέη κόπηκε από την ουγγρική άμυνα, όμως η μπάλα έφτασε στον Αντίνο, ο οποίος πλάσαρε ιδανικά για το 2-0.

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Η Πάκσι μπήκε ξανά στο παιχνίδι στο 71΄, μειώνοντας με εκπληκτικό σουτ του Μπόντε, το οποίο δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Πένια.

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Στο 80' ο Πελίστρι βγήκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της Πάκσι, όμως ο Κόβατσικ απέκρουσε με τα πόδια και κράτησε την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι.

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Στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός άντεξε στην πίεση της Πάκσι και πήρε την νίκη.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση.

Τα highlights της αναμέτρησης

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Τα highlights της αναμέτρησης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk67q8jd00dl?integrationId=40599y14juihe6ly}